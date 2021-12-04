Минобороны РФ рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой

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МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ - Министерство обороны Российской Федерации рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Свидетельства представлены на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается", сообщает РИА "Новости"

Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В результате этой операции немецко-фашистских захватчиков удалось отбросить на сотни километров от столицы.

В разделе, в частности, впервые публикуется оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.

Кроме того, представлены документы, раскрывающие детали планов советского командования по созданию инженерных укреплений и препятствий, чтобы не допустить захват Москвы немцами с севера. В числе прочего речь идет о создании искусственной водной преграды в Дмитровском районе. Публикуются инструкции по инженерному оборудованию подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. К примеру, подробно описаны правила установки знаменитых московских противотанковых "ежей".

Детально о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице рассказывается в статье "Год разгрома немцев под Москвой", носившей гриф секретности и лишь с недавнего времени ставшей доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно описывает подготовку окружающих город населенных пунктов к обороне.

Все эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу ВГК товарища Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар", - отмечается в документе.

В журнале боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточенные бои шли на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, впоследствии усиленные 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря в журнале уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, подчеркивается наступательный характер ведения боя.

Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря советские войска перешли в контрнаступление, при котором они отбросили противника от Москвы на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города.

Как отмечают в Минобороны, публикация документов из фондов Центрального архива ведомства "направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории".



