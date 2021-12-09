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"Нас бросают под танки": фермеры штурмуют управление сельского хозяйства в ВКО

08.12.2021, 08:47 94204
"Нас бросают под танки": фермеры штурмуют управление сельского хозяйства в ВКО
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ДЕКАБРЯ - Фермеры штурмуют управление сельского хозяйства в Восточном Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Люди требуют уволить главу ведомства. По словам сельчан, они полгода ждали помощи в получении субсидий и развитии отрасли. Но чиновник отказался от суммы в 4,5 миллиарда тенге, которые выделены на эти цели из госбюджета. Побоялся не освоить, возмущены сельхозтоваропроизводители, сообщает телеканал "Астана". 
 
В сюжете сообщается, что субсидий от государства фермеры добивались давно. Многие даже выходили с требованиями на акции. В конце года обещанные деньги наконец выделили. Однако вместо радости сельчане Восточного Казахстана испытали шок. Администратор по субсидированию - управление сельского хозяйства отказалось от 4,5 миллиардов тенге. Глава ведомства заявил, что сельчане эти деньги не освоят. И это сильно возмутило крестьян. 
 
Более двух тысяч заявок на субсидирование подали в этом году фермеры региона. Они одобрены, но люди уже полгода не могут получить свои выплаты. Чиновники же предлагают еще чуть-чуть подождать. Вот только многие фермеры и так уже просрочили кредиты, сократили рабочие места, приостановили закуп техники и скота. 
 

4,7 млрд можно получить на следующий год и спокойно их выдать", - сказал руководитель управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян. 

 

Самое главное, Владимир Хачехпарович, поймите: на следующий год, говорите, ребята, получите. Пока откроется год, пока бюджет утвердит, наступит март месяц, и эти 20 миллионов станут копейками. Вы же нас под танки бросаете!" - возмущается фермер Куаныш Сулейменов. 

 
В итоге письмо в Министерство сельского хозяйства с отказом от субсидирования управление отозвало. Субсидии, как заверили сельчан в акимате, в регион придут. Тем более, что заявки сформированы и были поданы еще полгода назад. 
 

Мы все имеем право получить эти деньги. У нас есть обязательства. Так просто отказаться от денег и так легко могут рассуждать только те, кто не вращается в реальном бизнесе. И мы не должны становиться жертвами бюрократии", - отметил фермер Фарид Абитаев. 

 
Как сообщил Серик Байгалиев, председатель Ассоциации фермеров ВКО, планируется обращение к акиму области от ассоциации фермеров.
 

У меня более ста подписей, чтобы аким области принял решение об отставке", - сказал он. 

 
По итогам встречи с сельчанами замакима региона, курирующий отрасль, дал слово, что все обещанные субсидии аграрии получат до конца года. Тем более, что благодаря цифровым технологиям это можно сделать в одни клик. Фермеры же намерены создать совет, который будет помогать сельчанам в оформлении документов на субсидирование.

 

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В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 23977
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня в 02.42 часов на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

09.12.2021, 16:28 35965
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - В ожидании угля кочегары города Мамлютки Северо-Казахстанской области вынуждены отапливать жилые дома собранным по помойкам мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
 

Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.

 
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
 

Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.


 
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
 
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.
 

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 68581
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

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