"Нас бросают под танки": фермеры штурмуют управление сельского хозяйства в ВКО

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ДЕКАБРЯ - Фермеры штурмуют управление сельского хозяйства в Восточном Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Люди требуют уволить главу ведомства. По словам сельчан, они полгода ждали помощи в получении субсидий и развитии отрасли. Но чиновник отказался от суммы в 4,5 миллиарда тенге, которые выделены на эти цели из госбюджета. Побоялся не освоить, возмущены сельхозтоваропроизводители, сообщает телеканал " Астана ".

В сюжете сообщается, что субсидий от государства фермеры добивались давно. Многие даже выходили с требованиями на акции. В конце года обещанные деньги наконец выделили. Однако вместо радости сельчане Восточного Казахстана испытали шок. Администратор по субсидированию - управление сельского хозяйства отказалось от 4,5 миллиардов тенге. Глава ведомства заявил, что сельчане эти деньги не освоят. И это сильно возмутило крестьян.

Более двух тысяч заявок на субсидирование подали в этом году фермеры региона. Они одобрены, но люди уже полгода не могут получить свои выплаты. Чиновники же предлагают еще чуть-чуть подождать. Вот только многие фермеры и так уже просрочили кредиты, сократили рабочие места, приостановили закуп техники и скота.

4,7 млрд можно получить на следующий год и спокойно их выдать", - сказал руководитель управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян.

Самое главное, Владимир Хачехпарович, поймите: на следующий год, говорите, ребята, получите. Пока откроется год, пока бюджет утвердит, наступит март месяц, и эти 20 миллионов станут копейками. Вы же нас под танки бросаете!" - возмущается фермер Куаныш Сулейменов.

В итоге письмо в Министерство сельского хозяйства с отказом от субсидирования управление отозвало. Субсидии, как заверили сельчан в акимате, в регион придут. Тем более, что заявки сформированы и были поданы еще полгода назад.

Мы все имеем право получить эти деньги. У нас есть обязательства. Так просто отказаться от денег и так легко могут рассуждать только те, кто не вращается в реальном бизнесе. И мы не должны становиться жертвами бюрократии", - отметил фермер Фарид Абитаев.

Как сообщил Серик Байгалиев, председатель Ассоциации фермеров ВКО, планируется обращение к акиму области от ассоциации фермеров.

У меня более ста подписей, чтобы аким области принял решение об отставке", - сказал он.

По итогам встречи с сельчанами замакима региона, курирующий отрасль, дал слово, что все обещанные субсидии аграрии получат до конца года. Тем более, что благодаря цифровым технологиям это можно сделать в одни клик. Фермеры же намерены создать совет, который будет помогать сельчанам в оформлении документов на субсидирование.



