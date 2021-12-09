Система Orphus

В Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе

08.12.2021, 15:40 74089
В Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе
Фото: vecher.kz
АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - В Алматы временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбека би - Карасай батыра - Кунаева - Достык для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 300 миллиметров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Повреждение теплосети произошло на пересечении улиц Уалиханова - Казыбека би, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить до 20.00, сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети". 
 

Просим отнестись с пониманием ко временным неудобствам. В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по круглосуточному номеру: +7 727 378 06 65 или по номеру +7 727 341 07 77, принимающему звонки с 08.00 до 18.00", - сообщили в компании. 


Напомним: вчера в Алматы из-за мощной аварии на теплотрассе на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, в городе образовались 10-балльные пробки. В настоящее время работа тепломагистрали восстановлена.
Движение автотранспорта полностью возобновилось лишь сегодня утром. 

 

Комментарии

новости по теме

В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 23977
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня в 02.42 часов на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

09.12.2021, 16:28 35965
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - В ожидании угля кочегары города Мамлютки Северо-Казахстанской области вынуждены отапливать жилые дома собранным по помойкам мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
 

Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.

 
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
 

Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.


 
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
 
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.
 

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 68581
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов