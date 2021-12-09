В Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе

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Повреждение теплосети произошло на пересечении улиц Уалиханова - Казыбека би, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить до 20.00, сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
Просим отнестись с пониманием ко временным неудобствам. В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по круглосуточному номеру: +7 727 378 06 65 или по номеру +7 727 341 07 77, принимающему звонки с 08.00 до 18.00", - сообщили в компании.
Напомним: вчера в Алматы из-за мощной аварии на теплотрассе на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, в городе образовались 10-балльные пробки. В настоящее время работа тепломагистрали восстановлена.
Движение автотранспорта полностью возобновилось лишь сегодня утром.
Также сообщалось, что электросети Алматы очень изношены и давно требуют ремонта.