В Актау подростки занялись отжиманиями на пешеходном переходе

АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - 6 декабря при мониторинге социальных сетей было замечено видео, где двое подростков переходят по пешеходному переходу и на середине путей начинают отжиматься, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники ювенальной полиции установили личности несовершеннолетних, им оказались двое парней 2005 года рождения. Они студенты одного из колледжа города, сообщает департамент полиции Мангистауской области.
За нарушение ПДД законные представители одного из подростков привлечены к административной ответственности по статье 615 КоАП РК. А также, за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК.
Другого несовершеннолетнего разместили в Центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН) Актау.