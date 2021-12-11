В праздничные дни в Казахстане запустят три дополнительных поезда

Фото: КТЖ

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" во время предстоящих декабрьских праздников - Дня Независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", в праздничные дни будут запущены следующие дополнительные поезда:

1) №202/201 Нур-Султан-Нурлы жол - Шымкент отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы жол 15, 26, 29 декабря 2021 года, 02 и 07 января 2022 года, обратно со станции Шымкент 16, 27, 30 декабря 2021 года, 03 и 08 января 2022 года.

2) №204/203 Нур-Султан-Нурлы жол - Алматы-1 отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы жол 15, 27, 29 декабря 2021 года, 03 и 08 января 2022 года, обратно со станции Алматы-1 16, 28, 30 декабря 2021 года, 04 и 09 января 2022 года.

3) №206/205 Актобе - Кызылорда отправлением со станции Актобе 14, 18, 24, 28, 30 декабря 2021 года, обратно со станции Кызылорда 15, 19, 25, 29, 31 декабря 2021 года.

Кроме того, по направлениям с высоким спросом на перевозку пассажиров будет организована прицепка дополнительных вагонов", - отметили в компании.

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение "Билеты КТЖ", а также при необходимости использовать функционал "Лист ожидания" для приобретения железнодорожных билетов.

В связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны", - добавили в пресс-службе.