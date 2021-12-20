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В Казахстане появится интеллектуальная система транспортного контроля

19.12.2021, 19:35 33721
В Казахстане появится интеллектуальная система транспортного контроля
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК в ближайшие годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом написал премьер-министр РК Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
 
В документе указывается, что в целях цифровизации участка транспортного контроля в сфере автомобильного транспорта Министерство индустрии и инфраструктурного развития ведет работу по созданию и внедрению интеллектуальной системы транспортного контроля.
 
Система направлена на исключение человеческого фактора при осуществлении транспортного контроля, осуществляя дистанционный контроль за проездом грузовых и пассажирских автотранспортных средств (проверка электронных транспортных и разрешительных документов, соответствие допустимым весогабаритным параметрам и т.д.), автоматически формируя и направляя предписания об уплате штрафов в адрес правонарушителей. 
 
Система является частью национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", ее планируется реализовать в 2023 году. Сейчас рассматривается вопрос разработки инвестиционного предложения и технического задания на создание системы.
 
В рамках механизмов двустороннего сотрудничества в ближайшее время с китайской стороной прорабатывается проведение заседаний межправительственного комитета по сотрудничеству РК - КНР, в рамках которых также планируется дальнейшая проработка вопросов по вышеуказанным проблемам. 
 

В целом работа в данном направлении продолжается", - резюмировал премьер.

 

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Токаеву продолжают поступать телеграммы поздравлений

19.12.2021, 14:00 61816
Токаеву продолжают поступать телеграммы поздравлений
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин от имени корейского народа направил свои теплые поздравления. 
 

Наши страны развивают сотрудничество в различных областях. В частности, я считаю, что наши взаимные визиты и возвращение останков генерала Хон Бом До на историческую родину послужили возможностью для дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами. В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Я надеюсь на дальнейшее развитие многолетних дружеских отношений между нашими странами, а также на углубление связей и взаимодействие наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

 
Президент Сингапура Халима Якуб, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 30-летием Независимости, отметила наличие возможностей между государствами для более тесного сотрудничества.
 

Сингапур и Казахстан поддерживают теплые и дружественные отношения, подкрепленные прочными личными связями на самом высоком уровне. Наши две страны разделяют взаимную заинтересованность в развитии связей в цепочках поставок, учитывая наше стратегическое расположение в качестве основных транзитных узлов для международной торговли", - написала Президент Сингапура.

 
Свои поздравления и наилучшие пожелания направил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отметил значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.
 

Уверен, что наши совместные усилия будут ориентированы на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Арменией и Казахстаном как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, многосторонних организаций, что всецело исходит из интересов народов наших стран", - говорится в телеграмме. 

 
Поздравления по случаю 30-летия Независимости также направили султан Омана Хайсам Бин Тарик, президент Непала Бидхья Деви Бхандари, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, бывшие премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху и Эхуд Ольмерт, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, президент "Mabetex Group" Африм Паколли и другие.
 

В Кокшетау введен в эксплуатацию проект зеленой энергетики

19.12.2021, 12:47 67741
В Кокшетау введен в эксплуатацию проект зеленой энергетики
Фото: uzotoka.ru
КОКШЕТАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В Кокшетау введен в эксплуатацию проект зеленой энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В регионе продолжается развитие энергоэффективных подходов и технологий по внедрению возобновляемых и альтернативных источников энергии, подчеркивает управление внутренней политики.
 
По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, активное развитие зеленой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений, входящих в перечень индустриальных проектов.
 
Всего в области имеются 11 ветровых и 1 солнечная электростанция в сфере альтернативной энергетики. Вырабатывают энергию 8 предприятий в Ерейментауском, Аршалынском, Целиноградском районах и в городах Кокшетау и Степногорске.
 

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике, доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году должна составить 10 процентов, в 2050 году - 50 процентов. Проекты на территории региона по праву считаются самыми крупными в стране", - подчеркнул руководитель ведомства Данияр Куанышбаев.

 
В честь празднования 30-летнего юбилея Независимости страны в областном центре введены в эксплуатацию 7 ветрогенераторов ТОО "Вичи" с мощностью 5,25 мегаватта.
 
Также в регионе приступили к строительству сразу четырех новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии, два из которых находятся в Ерейментауском районе - на 50 и 20 мегаватт с 30 турбинами мощностью по 3,5 мегаватта с эксплуатацией в следующем году.
 
Проектно-изыскательные работы по строительству ветровой электростанции на 156 мегаватт с реализацией в 2023 году начаты в и пристоличном Аршалынском районе. На стадии разработки проектно-сметной документации находится четвертый проект по строительству электростанции на 18,15 мегаватта в Зерендинском районе на территории села Еленовка. Первая ветровая станция появится в районе в следующем году.
 
Всего с начала 2021 года объем выработанной электроэнергии по ВИЭ составил более 34 процентов от общего объема производства области.
 

В десяти областях объявили штормовое предупреждение

18.12.2021, 20:30 151546
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 декабря, ночью, на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.
 
19 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 19 декабря временами ожидаются туман, гололед. Днем низовая метель.
 
19 декабря на юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. На юге области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
19 декабря на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.
 
19 декабря на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
19 декабря на севере, северо-западе Мангистауской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. 
 
19-20 декабря на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 19-21 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. 19-21 декабря ветер юго-западный с переходом на восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду. 
 
19 декабря ночью на западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
19 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

В Алматинской области открыли трассу Ушарал - Достык для всех видов транспорта

18.12.2021, 19:13 163291
В Алматинской области открыли трассу Ушарал - Достык для всех видов транспорта
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - Трассу Ушарал - Достык открыли для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сообщению алматинского областного филиала АО "НК "КазАавтоЖол" 18 декабря с 12.30 открыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (с 84-го по 184-й километры) для всех видов автотранспорта.
 
Напомним, 17 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспорта, автодороги республиканского значения Ушарал - Достык. 
 
18 декабря в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, туман, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент.
 

В Алматы изменится схема движения по проспекту Рыскулова

18.12.2021, 18:33 169966
В Алматы изменится схема движения по проспекту Рыскулова
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 18 ДЕКАБРЯ - В связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова 19 декабря будет закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко через проспект Рыскулова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проезд будет осуществляться путем разворота на улицу Кудерина и на улицу Емцова, сообщили в региональной службе коммуникаций города.
 
Кроме того, будут закрыты развороты по проспекту Рыскулова при движении на восток перед улицей Емцова. 
 
В связи с открытием пробивки проспекта Абая будет пересмотрен порядок пересечения перекрестка проспекта Абая и улицы Момышулы. Так, при движении на запад движение по центральным полосам будет только прямо, а на крайних полосах движение будет только налево и направо, соответственно.
 
Напомним, 14 декабря аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда дал старт движению по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. 
 

Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"

18.12.2021, 12:16 214816
Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Церемония зажжения главной новогодней елки состоится 19 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Символ Нового года расположился на территории выставки ЭКСПО возле сферы "Нур Алем", сообщает управление культуры Нур-Султана.
 
В программе мероприятия предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады.
 
Высота главной елки составляет 25 метров.
 
Посетить мероприятие смогут все жители и гости столицы.
 

В ЗКО из-за непогоды закрыли трассу

18.12.2021, 10:19 225841
УРАЛЬСК. 18 ДЕКАБРЯ - Трассу республиканского значения Самара - Шымкент закрыли 18 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, туман, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 
Закрыт участок трассы с 266 по 394 километр (от поселка Подстепное Теректинского района до поселка Жымпиты Сырымского района).
 
17 декабря в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал - Достык для всех видов транспорта.
 

В Актау 32 семьи переселили в новое жилье из аварийных домов

17.12.2021, 21:21 268831
АКТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - 32 семьи из аварийных домов в Актау переселили в новые квартиры, сообщила пресс-служба акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2014 году 15 жилых домов этого микрорайона были признаны аварийными, и на их месте построены новые жилые дома в рамках программы реновации. Сегодня жители последних аварийных домов - 71 и 72 - переселены в новые дома. С праздником вас. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем", - отметил заместитель акима города Алпысбай Таубаев.

 
По информации акимата, строительством многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации занимался "Курылыс Строй Сервис". Новый дом расположен рядом со старыми.
 
Построенные более полвека назад два аварийных дома, будут снесены, и на их месте появится новое жилье. Таким образом, проблема аварийных домов по городу будет полностью решена, проинформировали в акимате.
 

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