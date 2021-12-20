В Казахстане появится интеллектуальная система транспортного контроля

НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК в ближайшие годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом написал премьер-министр РК Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В документе указывается, что в целях цифровизации участка транспортного контроля в сфере автомобильного транспорта Министерство индустрии и инфраструктурного развития ведет работу по созданию и внедрению интеллектуальной системы транспортного контроля.

Система направлена на исключение человеческого фактора при осуществлении транспортного контроля, осуществляя дистанционный контроль за проездом грузовых и пассажирских автотранспортных средств (проверка электронных транспортных и разрешительных документов, соответствие допустимым весогабаритным параметрам и т.д.), автоматически формируя и направляя предписания об уплате штрафов в адрес правонарушителей.

Система является частью национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", ее планируется реализовать в 2023 году. Сейчас рассматривается вопрос разработки инвестиционного предложения и технического задания на создание системы.

В рамках механизмов двустороннего сотрудничества в ближайшее время с китайской стороной прорабатывается проведение заседаний межправительственного комитета по сотрудничеству РК - КНР, в рамках которых также планируется дальнейшая проработка вопросов по вышеуказанным проблемам.

В целом работа в данном направлении продолжается", - резюмировал премьер.