Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана

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НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Корреспондентка Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина подала заявление в полицию на экс-мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно заявлению, экс-депутат ударил журналистку по голове и сломал штатив от мобильного телефона.

Я ухожу, потому что мне предложили стать вице-президентом Всемирной конфедерации этноспорта", - рассказал он журналистам.

Между тем корреспондент Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина поинтересовалась у экс-парламентария, как он относится к обсуждаемому в обществе вопросу многоженства.

Как сообщает Vesti.kg , Тлеухан сначала поерничал: "Вы хотите за кого-то выйти замуж?". Но затем заявил:

У меня много жён. Никогда не скрывал, что я - многоженец. Я - в полигамном браке. Никогда этого не скрывал".

На вопрос о том, как к этому относятся его однопартийцы из "Нур Отана", экс-мажилисмен несдержанно ответил:

Откуда я знаю? Вы как относитесь? По вашему виду, вы сильно против этого. Это моя судьба и до этого нет вашего дела".

Направляясь к лифту, Тлеухан продолжал выбрасывать оскорбительные фразы в адрес журналиста: "Если тебя никто не берет замуж, я в чем виноват? Какое тебе дело до моей жены?".

Когда журналистка зашла в лифт с экс-депутатом, его помощница Нурзинат Бояркулова безуспешно попыталась вытолкать представительницу СМИ. А когда лифт закрылся, Тлеухан ударил Айнур Коскину по голове и сломал штатив от мобильного телефона.

Заявление Айнур Коскиной по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста зарегистрировали в управлении полиции Есильского района, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает informburo.kz.

29 декабря текущего года на канал 102 поступило сообщение от журналиста Айнур Коскиной о том, что в 10.15 в здании парламента экс-депутат Бекболат Тлеухан воспрепятствовал её профессиональной деятельности, умышленно повредил штатив и нанёс лёгкие телесные повреждения. Заявление зарегистрировано в управлении полиции района Есиль, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", – сообщили в полиции.



