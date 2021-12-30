Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана

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Согласно заявлению, экс-депутат ударил журналистку по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
Напомним, что сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса, стало известно, что депутат Бекболат Тлеухан добровольно сложил свои полномочия.
Я ухожу, потому что мне предложили стать вице-президентом Всемирной конфедерации этноспорта", - рассказал он журналистам.
Между тем корреспондент Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина поинтересовалась у экс-парламентария, как он относится к обсуждаемому в обществе вопросу многоженства.
Как сообщает Vesti.kg, Тлеухан сначала поерничал: "Вы хотите за кого-то выйти замуж?". Но затем заявил:
У меня много жён. Никогда не скрывал, что я - многоженец. Я - в полигамном браке. Никогда этого не скрывал".
На вопрос о том, как к этому относятся его однопартийцы из "Нур Отана", экс-мажилисмен несдержанно ответил:
Откуда я знаю? Вы как относитесь? По вашему виду, вы сильно против этого. Это моя судьба и до этого нет вашего дела".
Направляясь к лифту, Тлеухан продолжал выбрасывать оскорбительные фразы в адрес журналиста: "Если тебя никто не берет замуж, я в чем виноват? Какое тебе дело до моей жены?".
Когда журналистка зашла в лифт с экс-депутатом, его помощница Нурзинат Бояркулова безуспешно попыталась вытолкать представительницу СМИ. А когда лифт закрылся, Тлеухан ударил Айнур Коскину по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
Заявление Айнур Коскиной по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста зарегистрировали в управлении полиции Есильского района, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает informburo.kz.
29 декабря текущего года на канал 102 поступило сообщение от журналиста Айнур Коскиной о том, что в 10.15 в здании парламента экс-депутат Бекболат Тлеухан воспрепятствовал её профессиональной деятельности, умышленно повредил штатив и нанёс лёгкие телесные повреждения. Заявление зарегистрировано в управлении полиции района Есиль, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", – сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее, Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан по итогам публичного обсуждения и согласования со всеми заинтересованными центральными и местными исполнительным органами принят "Регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав", в котором отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия министерства в случаях нарушения прав журналистов.