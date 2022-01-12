В Казахстане сайты ряда госорганов и телеканалов снова недоступны

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - "Казахтелеком" объявил беспрецедентные меры, связанные с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, все клиенты розничного сегмента получат скидку 50% за январь.

Мы не могли остаться в стороне от произошедших в стране трагических событий, разработав целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Понимая всю ответственность перед нашими абонентами, топ-менеджмент компании принял беспрецедентное решение по предоставлению абонентам-физическим лицам скидки в размере 50% к ежемесячным платежам за январь текущего года на услуги", - подчеркнул Есекеев.

Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid (начисления обычно производятся до 25 числа, следующего за расчетным месяцем). Данный пункт прописан в публичном договоре компании со своими клиентами.

Также компания предоставила всем абонентам до 31 января текущего года безлимитные междугородные звонки и 1000 минут на номера мобильных операторов связи республики с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты.

Кроме того, специалисты "Казахтелеком" внедрили ряд технических решений на портале для бизнеса ISMET.kz, который позволил пользоваться сервисом без доступа в интернет. Отечественные предприниматели могут в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал ISMET.kz. Для субъектов МСБ на портале доступен онлайн-сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от телеком-оператора.

Понимаем, что введенный режим ЧП и последовавший за ним комендантский час в стране заставил всех казахстанцев оставаться дома. Чтобы как-то разнообразить досуг не только взрослых, но и детей в четырех стенах, я как отец это хорошо понимаю, мы озадачили своих специалистов в кратчайшие сроки разработать решение по обеспечению доступа к мультимедийным продуктам без интернета, и нам это удалось сделать через услугу TV+", - отметил Есекеев.