Наиболее подверженные риску затопления регионы Казахстана назвали в МЧС

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НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Пять регионов Казахстана наиболее подвержены риску затопления. Об этом сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Рустамбек Амрин.

К регионам с высокими рисками относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками: Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. В настоящее время процесс снегонакопления продолжается", - заявил Амрин.

По его словам, министерство провело анализ, по результатам которого определены наиболее подверженные угрозе подтопления во время весеннего половодья 1010 населенных пунктов. В них проживают более 800 тысяч человек.





Амрин отметил, что глубина промерзания почвы в этом году ниже прошлогодних показателей в среднем на 6-68 сантиметров в ЗКО, СКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях.

"В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в феврале и марте, это может привести к возникновению тало-дождевых паводков", - подчеркнул глава департамента.

Он напомнил, что за последние 5 лет от паводков пострадали 165 населенных пунктов в десяти регионах страны.



