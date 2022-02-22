Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - На северо-запад Казахстана будет смещаться циклон из районов Белого моря, что вызовет снег с метелью в северных регионах и осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями в западных регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.
На западе, севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.
Ночью на севере, юго-востоке, днем на востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед; на западе, юге, в центре области - туман; ночью на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с низовой метелью.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман; днем на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На севере, западе Актюбинской области ожидается гололед.
На севере Туркестанской, Мангистауской областей ожидается туман.
В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.