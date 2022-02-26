В Акмолинской области отремонтируют дороги

КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - Качественные дороги - главный критерий благоустройства областного центра, об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникации заявил аким Кокшетау Бауржан Гайса, передает KAZAKHSTAN TODAY
Аким сообщил о перспективах развития областного центра, акцентировав свое внимание на проводимых работах по ремонту дорожной инфраструктуры и дворовых территорий, сообщает управление внутренней политики региона.
В этом году будет продолжен проект "Капитальный ремонт дворовых территорий пределах улиц Абая -Ташенова - Ауельбекова - Габдуллина". Также в текущем году запланированы работы по текущему ремонту и восстановлению уличного освещения по улице Пушкина, улицам Темирбекова, Шевцова и Мамыр и предусмотрены работы в микрорайоне Застанционный и Бирлик", - рассказал Бауржан Гайса.
Также в этом году будет реализован "Бюджет народного участия", в рамках которого население имеет возможность принять участие в распределении средств местного бюджета на благоустройство города. Это озеленение территории, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты) и другие.
Хочу призвать граждан принять участие в проекте "Бюджет народного участия". Заявки будут приниматься посредством официального сайта акимата Кокшетау до 10 марта", - дополнил градоначальник.
По словам Бауржана Гайсы, в текущем году особое внимание по ремонту дорог будет уделено окраинам города. В прошлом году начаты работы по отсыпке дорог в микрорайоне Застанционный, которые будут продолжены и в текущем году. Также планируется провести средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбитшилик. На некоторых участках дорожной инфраструктуры города запланирован средний ремонт. Это улицы Кенесары, Осипенко, Полевого, отрезки улиц Мамыр, Бокей хана, Гвардейская, Жумабаева и Ташенова.
Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги вдоль озера Копа от проспекта Назарбаева до улицы Умышева в село Красный Яр. Данный проект включает в себя строительство моста через реку Шагалалы", - отметил аким города.
Новая дорога, по словам спикера, значительно упростит путь жителям пригорода до микрорайона Сарыарка и Северной промзоны.
К слову, в текущем году в областном центре будут отремонтированы дороги общей протяженностью - 20 км.