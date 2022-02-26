В Караганде кондуктора автобуса наказали за конфликт со школьником

АЛМАТЫ. 26 ФЕВРАЛЯ - Митинг за чистый воздух в Алматы собрал около 200 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Митинг проходил на площади у здания Академии наук и был согласован с местными властями. Организаторами выступили экологическое движение "Чистый воздух Алматы", объединение HAQ, группы Almaty Clean Air and Water Action, городские экоактивисты.
Выступающие требовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть в выходные дни некоторые участки города, а также призывали рационально использовать средства, которые выделяют на улучшение экологии.
Отметим, что в Алматы разрабатывают
карту ветрового режима города. Об этом 20 декабря 2021 года сообщил в ходе брифинга руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов. По его словам, создание карты - это двухгодичный проект, который начался в 2021 году. В 2022 году начнется изучение ветровых движений в городе, также будут проведены научно-изыскательные, научно-исследовательские работы в данном направлении.
13 декабря 2021 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало
Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2020 год. Согласно документу, в 10 городах республики в 2020 году отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это - Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.
В числе требований участников митинга за чистый воздух также было прекращение точечной застройки города, которая давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил
27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил
, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено
до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться
на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило
ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.