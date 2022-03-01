Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - На западе, юге и севере Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега. Также ожидается гололед и усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", местами по республике ожидается туман, на юге РК - гроза.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер до 18-23 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах ожидается гроза, на западе и в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области на севере, в центре ожидается туман, ночью на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области ночью и утром на юге и в горных районах - туман, на северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на западе, севере области - туман.

На юго-востоке, западе Акмолинской области, на севере, востоке, в центре Атырауской области, на севере Актюбинской области, на севере, юго-востоке Костанайской области, юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере, западе Карагандинской области, ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит +10+12 градусов.

В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха составит -4-6 градусов.