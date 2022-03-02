В Казахстан прибыл первый эвакуационный рейс с Украины

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АЛМАТЫ. 1 МАРТА - Первая группа казахстанцев благополучно эвакуирована с Украины в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До польского города Катовице наши соотечественники в сопровождении дипломатов добирались очень долго из-за многокилометровых пробок на границе. Репатриационный рейс неоднократно откладывался", - информирует телеканал "Хабар24" .

Накануне 175 человек, пожелавших покинуть зону боевых действий, приземлились в Алматы.





Рейс из Польши встречали родственники казахстанцев, которые жили или работали в охваченной конфликтом Украине, и журналисты, представляющие почти все отечественные СМИ.

Самолет приземлился в 22.30. Рейс был прямой, без технической остановки в Атырау, как планировалось изначально





Посольство Казахстана в Киеве организовало эвакуацию казахстанцев в середине прошлой недели. В сторону польской границы выдвинулась колонна из 15 автомобилей. Дорога до Львова заняла 18 часов. Там к колонне присоединился еще один автобус.







