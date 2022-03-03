Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 2 МАРТА - В День благодарности в Кокшетау прошел ряд праздничных мероприятий с участием акима области Ермека Маржикпаева, сообщили в УВП региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Праздничные мероприятия начались с чествования общественных деятелей региона. В рамках мероприятия ветераны труда, руководители предприятий были отмечены медалями "Халык алгысы" и благодарственными письмами.

Продолжением череды праздничных мероприятий стала встреча акима области с гражданами, внесшими вклад в социально-экономическое развитие региона.

Ермек Маржикпаев поблагодарил земляков за сохранение мира и стабильности в прошедшие трагические дни января.

В период действия режима чрезвычайного положения неравнодушные акмолинцы одними из первых в стране объединились в народные дружины для обеспечения общественного порядка совместно с органами полиции. Представители гражданского сектора организовали доставку горячего питания сотрудникам, находящимся на блокпостах и задействованным в патрулировании улиц. В этот сложный период жители области проявили патриотизм и сплоченность", - отметил аким области.

В ходе встречи за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление единства, согласия, популяризацию в обществе духовно-нравственных ценностей благодарственными письмами акима области были награждены представители различных сфер деятельности. В их числе пожарные, полицейские, военнослужащие, медицинские работники, меценаты, волонтеры.

Ярким и трогательным моментом мероприятия стало выражение благодарности начальнику отделения местной полицейской службы отдела полиции Зерендинского района, майору полиции Даулетхану Матаеву мамой спасенной полуторагодовалой девочки.

В октябре прошлого года благодаря оперативным действиям полицейского своевременно был доставлен в областную детскую больницу пострадавший ребенок, где врачам удалось извлечь инородный предмет из его дыхательных путей.

Спасибо Вам огромное за вашу отзывчивость, доброту и милосердие. В трудный момент Вы не оставили нас на дороге и протянули руку помощи. Никто не должен оставаться равнодушным к чужой беде", - сказала мама ребенка Татьяна Ходаковская.

В этот же день аким области посетил одно из крупнейших градообразующих предприятий АО "Тыныс" и выразил слова благодарности коллективу за весомый вклад в развитие региона.

В целом по области массово прошли челленджи "Мын алгыс" и благотворительные акции.