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В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

08.04.2022, 08:16 21486
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана - пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке сильные осадки, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге - гроза, пыльная буря.
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 метров в секунду, ночью и утром на юге - туман. 
 
В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на западе, севере - гололед, ночью и утром на юге - туман. 
 
На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере с пыльной бурей. 
 
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане переменная облачность, +8 - +10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

08.04.2022, 21:16 6076
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 апреля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с. Сутки 9 апреля в районе Алакольских озер сохраняется ветер северо-западный 20-25, порывы 30 м/с и более.
 
Днем 9 апреля на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 9-11 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.
 
Днем 9 апреля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных и предгорных районах гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15- 20 м/с. 
 
В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.
 
9 апреля в центре Кызылординской области ожидаются ночью пыльная буря, днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. 
 
9 апреля на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на северо-востоке области днем порывы 15-20 м/с.
 
9 апреля на юге, западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.
 
Ночью 9 апреля на юго-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью на севере области 15-20 м/с.
 
Днем 9 апреля на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.
 

Население Павлодара рискует оказаться без воды

08.04.2022, 19:39 8126
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане в ходе пресс-конференции представители ТОО "Павлодар-Водоканал", обеспечивающего питьевой и технической водой областной центр, заявили, что население Павлодара рискует оказаться без воды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На протяжении многих лет основной проблемой водоснабжения города является образование наносов песка в районе водоприемных оголовков насосной станции "Южный водозабор". Это единственный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятий и населения областного центра. 
 
В ходе неоднократного обследования и оценки состояния инженерных сооружений "Южного водозабора" установлено, что причиной наносов является подводная движущаяся песчаная гряда, расположенная в 50 - 100 метрах выше по течению. Этот процесс связан с естественными необратимыми изменениями русла реки Иртыш, вызванными в том числе изменением природного гидрологического режима.
 
В связи со сложившейся критической ситуацией ТОО "Павлодар-Водоканал" инициировало реализацию инвестиционного проекта "Производство строительных материалов". Он предполагает добычу речного песка в местах его скопления и непосредственно производство (стеновой и бордюрный камень, тротуарная плитка, водопроводные и канализационные колодцы). Проект был включен в ГПИИР Павлодарской области и направлен в первую очередь на ликвидацию наносов песка и обеспечение нормальной работы водозаборных сооружений.
 
В рамках реализации проекта ТОО "Павлодар-Водоканал" заключило контракт № 329 от 11 мая 2018 года на добычу песка и песчано-гравийной смеси на месторождении "Южный водозабор". Право недропользования было предоставлено ТОО "Павлодар-Водоканал" путем прямых переговоров. Дополнительным соглашением № 334 от 02 августа 2018 года к указанному выше контракту право недропользования было передано ТОО "WEST-Квазар" (учредитель ТОО "Павлодар-Водоканал").
 
В период 2018 - 2020 годы компания "WEST-Квазар" проводила работы по очистке русла Иртыша от наносов песка в рамках контракта на недропользование. Для обеспечения бесперебойной работы водозаборных сооружений ТОО "WEST-Квазар" были предоставлены соответствующие земельные участки и построены водохозяйственные и гидротехнические сооружения. Они напрямую связаны с технологическим процессом насосной станции и очисткой русла Иртыша:
 
  • помещение для хранения и ремонта оборудования водохозяйственных и гидротехнических сооружений (для хранения и ремонта технологического оборудования насосной станции и добычного оборудования); 
  • весовая водохозяйственных и гидротехнических сооружений (для определения количества добытого песка в рамках контрактных обязательств, контроля и предотвращения перегруза автотранспорта, вывозящего песок, извлеченный из русла);
  • административно-бытовые помещения водохозяйственных и гидротехнических сооружений - для размещения персонала станции и дежурных смен (в период с апреля по октябрь), обеспечения необходимых бытовых и санитарных условий, размещения лаборатории, емкости для забора воды и т.д.
 
На строительство этих сооружений предприятием было потрачено 542 152 000 тенге. Без этих объектов недвижимости организация технологического процесса по бесперебойному водоснабжению города невозможна.
 
Между тем в течение 2021 года ТОО "WEST-Квазар" было вынуждено прекратить очистительные работы, что уже привело к образованию значительных песчаных отложений непосредственно на водоприемных оголовках. Причиной явилось решение СМЭС Павлодарской области от 22 января 2021 года о признании договоров аренды земельных участков ТОО "WEST-Квазар" недействительными. А акимом Павлодара инициирован иск к ТОО "WEST-Квазар" о признании незаконными актов ввода в эксплуатацию построенных сооружений, необходимых для осуществления работ, связанных с очисткой дна от песка и бесперебойной работы насосной станции.
 
Отмечается, что целевое назначение земельных участков для размещения и обслуживания объектов недвижимости и складирования песка никоим образом не нарушает норм действующего законодательства (подпункт 2 пункта 1 статьи 125 Водного кодекса РК, пункт 2-1 статьи 23 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях").
 
По словам участников пресс-конференции, суд не услышал или не захотел слушать доводы и ТОО "WEST-Квазар" и ТОО "Павлодар-Водоканал" касательно сложившейся ситуации и принял соответствующее решение. 
 
В ходе судебного процесса ТОО "WEST-Квазар" выступило с инициативой незамедлительной безвозмездной передачи построенных объектов с соответствующими земельными участками в уставной капитал ТОО "Павлодар-Водоканал" для осуществления бесперебойной работы стратегического объекта по водоснабжению города. ТОО "Павлодар-Водоканал" в свою очередь обратилось к акиму Павлодарской области с просьбой поддержать данную инициативу. Ответ на это обращение пока не получен.
 
Данные действия ТОО "WEST-Квазар" и ТОО "Павлодар-Водоканал" вызваны серьезной обеспокоенностью о сохранности и обеспечении стабильной работы водозаборных сооружений. Непонятна в данном случае позиция местных исполнительных органов, которые, не рассматривают возможность заключения какого-либо мирового или медиативного соглашения.
 
В настоящее время ситуация с наносами песка только обостряется, и не проводить работы по очистке русла недопустимо, так как это повлечет прекращение подачи воды в Павлодаре.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист

08.04.2022, 17:47 10656
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Избиение детей в столичном инклюзивном детском саду прокомментировал известный юрист Сергей Уткин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть 110 статья Уголовного кодекса, называется "Истязание", то есть там прямо написано: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не причинило тяжкий или средний вред здоровью. То есть это уголовная ответственность", - сообщил юрист.

 
Он отметил, что поскольку насильственные действия были совершены в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, то это деяние может быть квалифицировано по второй части статьи.
 

Там вообще до 7 лет лишения свободы может получить воспитатель, то есть здесь очевидно, что это побои. По побоям, кстати, не обязательно, чтобы были какие-то следы, какие-то синяки и прочее. Побои - это просто боль. Понятно, что дети испытывают боль от всех этих шлепков, пинков", - пояснил Сергей Уткин.

 
По его словам, следствию необходимо устанавливать, происходило это систематически или не систематически.
 

То есть один раз такое было случайно или это вообще система такая, постоянно так было. Свидетелей опрашивать. Если будет установлено вот это обстоятельство, что систематически (…), по 110 статье, часть 2, Уголовного кодекса можно привлекать к уголовной ответственности этих воспитателей", - пояснил юрист.

 
Напомним, что в частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 
Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в РК.
 

В Актобе наградили спасителей едва не утонувшей в арыке школьницы

08.04.2022, 15:48 12696
Фото: telegram/diapazonnews
АКТОБЕ. 8 АПРЕЛЯ - В Актобе вручили награды мужчинам, спасшим школьницу, чуть не утонувшую в арыке с талой водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спасителям девочки вручили благодарственные письма министра по ЧС и денежные премии, сообщает газета "Диапазон".

Газета также опубликовала имена героев. Это охранник жилого комплекса Ерболат Кульжигитов и тренеры фитнес-клуба Евгений Зелевский, Альберт Дедусев, Юрий Лысенко и Алексей Ступенко.

 
Напомним, 1 апреля 13-летняя школьница едва не погибла, провалившись в арык с талой водой. На помощь девочке бросились пятеро мужчин, которые с трудом вытащили ее из ледяной воды.

 

В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики

08.04.2022, 12:40 16726
В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики. Предприниматели всерьез задумываются о сокращении поголовья кур-несушек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", ситуация ухудшилась после того, как выросла стоимость кормов. Вдобавок из-за вспышки птичьего гриппа Российская Федерация перестала импортировать продукцию казахстанских птицефабрик.
 
В Минсельхозе заявляют, что большинство проблем птицеводов в статусе решенных. Два года назад на аркалыкской птицефабрике из-за птичьего гриппа потеряли все поголовье. После - процесс долгого восстановления. И вот, как только предприятие вернулось на прежний уровень производства, начались новые проблемы.
 

Сейчас кормосоставляющие подорожали уже от 30 до 50%. Половину кормосоставляющих мы берем импортные. И там тоже все дорожает. И очень сложно. Если так дальше пойдет, если дорожает все, будем вынуждены сокращать поголовье", - говорит генеральный директор птицефабрики Жамиля Исмайлова.

 
В репортаже отмечается, что стабильное повышение стоимости кормов наблюдается последние два года. Но это не единственная проблема. В конце 2021-го Россия перестала импортировать казахстанские яйца. Запрет ввели из-за вспышки птичьего гриппа в личных подсобных хозяйствах. В итоге работать на склад начали птицефабрики сразу в 4 регионах Казахстана. 
 

По правилам наших отношений в ЕАЭС если была зафиксирована вспышка, неважно это в ЛПХ или на птицефабрике, то вводится запрет на экспорт продукции. Но он должен вводиться на три месяца. Это максимальный срок, на который можно ввести ограничение. На сегодняшний день уже прошло 6 месяцев. А Российская Федерация до сих пор не открыла свою границу для того, чтобы мы могли поставлять свою продукцию туда", - сообщает президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.


 
В Министерстве сельского хозяйства о проблемах отечественных птицеводов знают.
 

Работа ведется. Одну область уже сняли, по остальным областям работа продолжается. В ближайшее время, мы надеемся, снимем запрет", - информирует министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

 
Для этого в минувший вторник с российской стороной были проведены переговоры. Сейчас чиновники обеих стран обмениваются гарантийными письмами. В Минсельхозе даже назвали точную дату снятия карантина. Это произойдет в следующий понедельник, 11 апреля. Чиновники говорят, и по кормам проблему решили. С Продкорпорацией уже есть меморандум. И сейчас напрямую птицефабрикам отпускают тонну фуражного зерна за 115-117 тысяч тенге.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

07.04.2022, 21:17 33101
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 апреля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на юго-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с.
 
8 апреля ночью и утром на севере и западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге и в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. 
 
8 апреля ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
 
8 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с.
 
Ночью 8 апреля на западе, юге, днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный на северо-западе, западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 
 
8 апреля на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на севере, востоке области Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 
 
8 апреля на востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 8 апреля на юге, 9 апреля на севере, юге, Северо-Казахстанской области ожидается туман. 8 апреля ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. 
 

В Алматинском зоопарке родился кенгуренок

07.04.2022, 20:47 34076
В Алматинском зоопарке родился кенгуренок
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В Алматинском зоопарке у пары кенгуру Лары и Марата родился кенгуренок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особенность кенгуру в том, что мы не можем сказать точную дату рождения малыша. Это потому, что малыш очень маленький размером, почти эмбрион размером 25 мм, он переползает в сумку и там продолжает свое развитие в течение полугода", - рассказали в пресс-службе зоосада Алматы.

 
Сотрудники зоопарка догадывались о малыше по поведению мамы. 
 

Родился он примерно в январе. Но малыша мы увидели только в марте, когда он начал высовывать голову из сумки. Лара и Марат стали родителями уже четвертый раз. А живут они в большом вольере напротив бегемотов", - рассказали в зоопарке.

 
Администрация приглашает всех желающих принять участие в выборе имени.
 
 

Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники

07.04.2022, 18:05 36681
Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов как среди взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году суициды опередили смерть от дорожно-транспортных происшествий и от болезни сердца, для нас эти показатели цифр очень страшные", - заявил Сахариянов. 

 
По его мнению, для решения этой проблемы следует обратиться к мировому опыту.
 

К примеру, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения запустила свою всемирную инициативу по предотвращению самоубийств. По данным исследователей, было проведено более 100 расследований самоубийств, которые напрямую связаны с сообщениями СМИ об одном или нескольких самоубийствах. Как подчеркивают эксперты, систематические обзоры этих исследований неизменно приводят к одному и тому же выводу: широкое освещение случаев суицида может привести к последующему дополнительному суицидальному поведению", - подчеркнул общественник.

 
 
В свою очередь вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов заявил на брифинге, что очень важно постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида. 
 

К примеру, сегодня будет обсуждаться эффект Вертера. Уже 300 лет проблематика освещения и взятия за пример поведения, в том числе людей, которые кончают жизнь самоубийством, существует. И действительно, мы нуждаемся все вместе в регуляции", - подчеркнул вице-министр. 

 
Он также отметил, что серьезной темой становится создание безопасности общества в социальных сетях. 

Здесь также нужна общественная политика, привлечение внимания лидеров мнений, которая очень часто, не зная базовых правил склонения или демонстраций суицидальных проблем, склоняет молодых людей к тому, чтобы эти события повторялись", - заявил Данилов. 


 
По его информации, министерством проводятся работы, в том числе по проблемам суицида. Но внимание к этой проблеме должно быть усилено. 

Поэтому запланирована серия дополнительных и экспертных площадок для того, чтобы лучше формировать политики друг друга. Здесь очень важно сказать, что нам действительно нужно образовывать друг друга и постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида", - заявил вице-министр.



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Исполняющая обязанности председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова рассказала на брифинге об увеличении количества суицидов и суицидальных попыток.

«По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с 2015 по 2021 годы отмечается увеличение количества суицидов и суицидальных попыток среди всего населения на 27,6% и 10,1% соответственно", - заявила она.  

В сравнении с аналогичным периодом за 2 месяца 2021-2022 годов количество суицидов продолжает увеличиваться, а количество попыток при этом уменьшилось. 

В то же время, по ее словам, динамика количества суицидов и суицидальных попыток среди детей и подростков до 18 лет показывает за последние годы тенденцию к снижению, суицидов - на 13,7% и попыток суицидов - на 23,1%.

 

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