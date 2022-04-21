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Казахстанский силач Алмат Жуманов сдвинул с места самолет

20.04.2022, 13:15 21221
Казахстанский силач Алмат Жуманов сдвинул с места самолет
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Казахстанский силач Алмат Жуманов попал в Книгу рекордов, сдвинув с места самолет АН-72 на один метр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь с пятой попытки Казахский Титан достиг поставленной задачи. Он сдвинул с места военно-транспортный самолет АН-72 на 1 метр", - сообщает телеканал almaty.tv.


 
Представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение самолета и подтвердили установление рекорда. 
 

Люди тянут автомобили, локомотивы, груженые вагоны. Но сегодня мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета", - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков. 

 

22 марта я уже сдвигал этот самолет. И тогда мне его удалось протащить на 6 метров. К сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов, и потому фиксации рекорда не было. Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю, из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели", - поделился рекордсмен Алмат Жуманов. 

 
Следующая цель казахского титана - сдвинуть 300-тонный железнодорожный состав. Немного отдохнув, атлет приступит к подготовке.
 

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В ряде регионов ожидается резкое похолодание

20.04.2022, 21:40 5801
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 апреля в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с. 
 
21-23 апреля на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля днем на севере, востоке области 15-20 м/с, 22-23 апреля на юге области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 3-8 мороза.
 
В Нур-Султане ночью 22 апреля ожидается осадки (дождь, снег), туман. Утром и днем 21 апреля ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. В период 21-23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 7-9 тепла до 3-5 мороза.
 
Ночью 22 апреля на востоке Акмолинской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля ночью на севере, юге, днем на большей области 15-20 м/с, на северо-востоке порывы 23 м/с, 22-23 апреля на севере, юге области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 3-8 мороза.
 
Ночью 22 апреля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем 21 апреля на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 22 апреля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.Ночью с 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 0-5, на юге 8 тепла до 3-8 мороза.
 
Ночью 22 апреля на юге, востоке Павлодарской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 22-23 апреля на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный 21 апреля на юге области 15-20 м/с, 22-23 апреля на севере, востоке области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 3-8 тепла до 3-8 мороза.
 
Ночью 22 апреля на севере, в центре, 23 апреля на востоке Карагандинской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21 апреля днем на севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-восточный 21 апреля ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с, 22-23 апреля на севере области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 0-5 мороза.
 

Аким Алматы раскритиковал качество укладки тротуарной плитки в парке Желтоксан

20.04.2022, 21:34 6501
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Аким города Ерболат Досаев ознакомился с промежуточными результатами работ по благоустройству и озеленению парка Желтоксан в Турксибском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно отодвигались из-за задержек со стороны подрядной организации. Компания должна завершить все работы до сентября текущего года, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
 
Проект предусматривает благоустройство и озеленение парка, в том числе очистку озера и строительство моста длиной 40 метров. На сегодня подрядная компания выполнила часть работ - на территории парка построены пешеходные дорожки, расставлены скамейки, установлены фонари и высажено более 3 тысяч деревьев.
 
В ходе осмотра аким города подверг критике качество укладки тротуарной плитки - практически на всех пешеходных дорожках брусчатка просела, заметны расщелины, сколы и трещины. Глава города сделал замечание касательнопо поводу технологии обработки поверхности деревянных скамеечных комплексов - с них сходит краска еще до сдачи всего объекта в эксплуатацию. Для полного обеспечения территории парка освещением Ерболат Досаев поручил установить фонари по обеим сторонам пешеходных дорожек. Также отмечено, что при озеленении необходимо учитывать особенности почвы, чтобы правильно подобрать саженцы деревьев или при необходимости газон.
 
Аким Алматы отметил, что парки должны быть комфортными, поскольку являются местом отдыха горожан. Для этого акимат выделяет соответствующие денежные средства, которые должны использоваться по целевому назначению. Подрядной организации поручено устранить все замечания за счет собственных средств и выполнить работы по благоустройству и озеленению с соблюдением всех требований и технологических процессов.
 
Акиму Алматы также представили дальнейшие планы по развитию парка. Специалисты намерены провести очистку обмелевшего озера. За последние годы водоем зарос камышом, дно заилилось, берега засыпаны строительным мусором. В рамках проекта по очистке озера планируется соединить его с городской арычной системой, рассматривается возможность подпитки озера от реки Жарбулак.
 
В ходе реконструкции парка будут построены пешеходный мост, детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы. Все работы должны быть завершены подрядной организацией до сентября текущего года. Ерболат Досаев подчеркнул, что лично примет парк после завершения проекта по благоустройству и озеленению.
 
Ожидается, что после сдачи в эксплуатацию парк станет новым центром притяжения для более 20 тысяч жителей из ближних микрорайонов.
 

Телеканал КТК опроверг покупку своих акций Назарбаевым

20.04.2022, 17:18 11976
Телеканал КТК опроверг покупку своих акций Назарбаевым
Фото: Телеканал КТК
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - АО "Коммерческий телевизионный канал" сделало официальное заявление относительно публикаций о покупке акций телеканала, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в ряде казахстанских изданий была опубликована информация о приобретении акций телеканала КТК Нурсултаном Назарбаевым. 
 

Заявляем, что информация о покупке акций Первым Президентом является некорректной. 14 марта 2022 года телеканал КТК действительно произвел размещение среди своих акционеров 2 622 850 простых акций по цене 500 тенге за одну штуку, из которых 2 396 156 акций были приобретены крупным акционером телеканала КТК - некоммерческой организацией - частный фонд "Фонд Нурсултана Назарбаева". Сделка была совершена в целях модернизации и развития телеканала КТК. Просим наших коллег в дальнейшем при размещении публикаций отталкиваться от официальной информации и воздерживаться от популистских заголовков, чтобы не вводить читателей в заблуждение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Психолог прокомментировала поступок школьницы, сымитировавшей попытку суицида ради лайков в TikTok

20.04.2022, 16:16 14426
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Психолог прокомментировала поступок школьницы, сымитировавшей попытку суицида ради лайков в TikTok
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРАГАН. 20 АПРЕЛЯ - Поступок школьницы, сымитировавшей попытку суицида ради лайков в TikTok прокомментировала психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я должна сказать, что на данный момент понятно только одно, что вот этот поступок - это откровенное демонстративное проявление. Подросток нам, взрослым, что-то демонстрирует. Это не означает, что это плохо, это означает, что она пытается что-то сказать таким образом, сказать очень громко, чтобы ее не могли проигнорировать, вот что именно она хочет сказать, о чем именно она хочет попросить, вот это нужно исследовать, потому что я на ровном месте могу с десяток гипотез предположить, в чем потребность девочки, в чем ее глубинная потребность и в чем она нуждается", - говорит Ольга Третьякова.

 
По словам эксперта, здесь важно понимать, что ребенок еще плохо идентифицирует свои чувства.
 

Даже взрослому человеку бывает трудно идентифицировать свои чувства и, оперевшись на них, понять, в чем потребность, то есть даже взрослые, говоря о своих чувствах, употребляют малопонятные слова: "меня накрыло", "что-то меня вертолетит" ну и прочие вещи, а подросток тем более не понимает, что с ним происходит и в чем он нуждается на самом деле", - отметила психолог.

 
Также она подчеркнула, что "это однозначно крик о помощи, и задача взрослых эту помощь оказать".
 

Что касается работы со школьным психологом. Я считаю, что у школьного психолога просто нет необходимой квалификации, чтобы проводить эту работу (…) у него нет, скорее всего, специализации по клинической психологии, а этот случай явно попадает под наблюдение врача-психиатра, у школьного психолога, скорее всего, нет долгосрочной (свыше 2 - 3 лет) специализации в каком-либо из направлений психотерапии. Например, анализ, психоанализ, гештальттерапия, транзактный анализ (…) все эти направления помогают проводить глубинную исследовательскую работу и помогают подростку осознавать, что с ним происходит, в чем он нуждается и как-то эту потребность удовлетворять другим способом, а не таким, как девочка это сделала", - заключала эксперт.

 
Также ситуацию прокомментировал юрист Сергей Уткин.
 

Девочке 13 лет, значит, у нее, конечно, никакой уголовной ответственности нет и административной тоже, хотя здесь усматривается такое уголовное правонарушения, как "заведомо ложный донос". У нас есть статья по доведению до самоубийства, если она позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что кончает жизнь самоубийством, то есть признаки этого преступления, что ее довели до самоубийства и, конечно же, вот это сообщение заведомо ложное, за это есть уголовная ответственность, но если бы у нее был соответствующий возраст", - сказал Сергей Уткин.

 
Также он отметил, что по Гражданскому кодексу есть имущественная ответственность родителей за ущерб, который причиняют их несовершеннолетние дети.
 

Вполне возможно, здесь правоохранительный орган может что-нибудь насчитать, какую-нибудь сумму ущерба (…) что надо было ехать срочно полиции, бензин там, работа полицейского просто так и т.д. (…) может быть, имущественно предъявить иск к этим родителям, чтобы помимо адмответственности они еще и возместили какой-то ущерб. Глядишь, будут лучше воспитывать", - добавил юрист. 

 
Об опасности влияния социальных сетей на детей и подростков неоднократно предупреждали эксперты и юристы. К примеру, в начале прошлого года в российском сегменте популярной социальной сети TikTok стали распространяться призывы к суициду подростков, сообщает mk.ru

Игорь Ашманов, член СПЧ (Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) и президент компании, которая провела анализ соцсетей по этой теме, пояснил "МК":

- С 24 февраля в Тик Токе (и менее активно в других соцсетях) идет мощная атака на подростков. Рост количества просмотров - очень быстрый, кто-то это раскручивает. Но этим сразу же занялся Роскомнадзор, в результате атаку удалось к 26 февраля купировать, с ней очень быстро справились. Тик Ток сегодня стал "банить" аккаунты, которые побуждают к суициду, в том числе, заменяя посты на телефоны доверия. То есть видеосервис идет на сотрудничество, и это хорошо. Кто и зачем это начал делать, пока нам не известно, но кто-то очень сильно и искусно Тик Током манипулирует.

Юристы из "Юридической правовой сети" дали рекомендации родителям: "На многих сайтах забили тревогу, чтобы родители и другие взрослые люди обратили на эту новость внимание, так как соцсети уже были замечены не только в распространении призывов к самоубийству, но и в реальном доведении подростков до этого.

Вспомните хотя бы игру КИТ и прочие, которые впоследствии, к, сожалению, слишком поздно, были запрещены. Обращаемся ко всем взрослым - не пропустите эту новость, каждый ребенок может пострадать, усильте свое внимание на детей, планируйте первую неделю марта 2021 года так, чтобы ваш сын или дочь все время были под присмотром, займитесь своими детьми, поговорите с ними!"

Напомним, что в Илийском районе Алматинской области 13-летняя девочка, пытаясь собрать лайки в TikTok, сняла видео о желании покончить с собой.
 

В Алматы "заминировали" ТРЦ и аэропорт

20.04.2022, 16:04 14601
В Алматы "заминировали" ТРЦ и аэропорт
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - В Алматы неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях ТРЦ "Форум" и Международного аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, информация по ТРЦ "Форум" не подтвердилась. В настоящее время ТРЦ работает в штатном режиме. 
 

Теперь силы экстренных служб города задействованы по проверке сообщения о якобы заминировании Международного аэропорта Алматы", - добавили в полиции.


Ранее сообщалось, что в городе Житикара Костанайской области был задержан лжетеррорист, рассылавший письма о минировании торговых центров и аэропортов в Нур-Султане и Алматы. 
 

Более 2 тысяч домашних агрессоров состоит на учете в полиции Нур-Султана

20.04.2022, 14:46 17181
Более 2 тысяч домашних агрессоров состоит на учете в полиции Нур-Султана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Более 2 тысяч домашних агрессоров состоит на учете в полиции Нур-Султана, 372 из них привлечены к ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С домашними агрессорами проводится целевая профилактическая работа, это посещение по месту жительства, проведение бесед с оказанием правовой, психологической помощи с использованием потенциала НПО. Для защиты прав потерпевших вынесено более 2 тысяч защитных предписаний. За нарушение защитных предписаний привлечено судом 85 семейных дебоширов", - сообщили в департаменте столичной полиции.

 
В полиции отметили, что зачастую женщины терпят побои и издевательства до последнего, скрывают это от полиции, пытаясь самостоятельно перевоспитать, повлиять на супруга или сожителя. На это уходят недели, месяцы, и нередко такие истории заканчиваются трагически, самое страшное - в них страдают дети.
 

Так, по району Есиль имеется факт, когда женщина, не выдержав постоянных побоев сожителя, совершила его убийство после совместного распития спиртного. Есть случай, когда женщина, видя очевидные следы побоев у четырехлетней дочери, не сообщала об этом в полицию, отдавая предпочтение пояснениям сожителя о случайном травмировании ребенка. Более того, она ежедневно оставляла дочь с сожителем, уходя на работу. Мужчина осужден за истязание этой несовершеннолетней девочки", - сообщили в департаменте.

 
В полиции отметили, что женщины также часто обращаются в полицию о примирении с супругами, сожителями, просят оставить ранее поданные заявления без рассмотрения. Суд вправе прекратить дело, но это порождает у правонарушителей чувство безнаказанности.
 

Только с начала года поступило свыше тысячи сообщений по фактам семейных скандалов. По всем обращениям проведена профилактическая работа с принятием мер административно-правового воздействия", - рассказали в ведомстве.


Ранее сообщалось, что в Нур-Султане арестовали на 15 суток агрессора, избившего бывшую жену.
 

Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети"

20.04.2022, 12:33 22446
Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети"
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети", сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам прошлого отопительного сезона 2020-2021 годов департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы произведен расчет суммы перерасчета стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
По данным ведомства, ТОО "Алматинские тепловые сети", оказывающее услуги по теплоснабжению в Алматы, не согласилось с решением ДКРЕМ о необходимости произведения перерасчета в полном объеме и сообщило о том, что, наоборот, нужно доначислить потребителям сумму в размере порядка 5 млн тенге.
 

ДКРЕМ, в свою очередь, обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о понуждении ТОО "Алматинские тепловые сети" исполнить свою обязанность согласно законодательству в сфере естественных монополий. Решением суда от 26 января 2022 года иск ДКРЕМ удовлетворен в полном объеме", - проинформировали в пресс-службе.

 
При этом, отметили в ведомстве, ТОО "Алматинские тепловые сети" подана апелляция на данное решение суда.
 

Однако Алматинский городской суд своим решением от 12 апреля 2022 года оставил апелляцию без рассмотрения. Таким образом, ТОО "Алматинские тепловые сети" за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период необходимо исполнить решение ДКРЕМ по городу Алматы о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха на 49,4 млн тенге путем снижения тарифа при оплате за тепло", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
По информации ведомства, ДКРЕМ уже направил письмо в адрес ТОО "Алматинские тепловые сети" о необходимости произведения перерасчета до конца апреля 2022 года с отражением в квитанциях потребителей в мае 2022 года.
 

В Акмолинской области стартовал ежегодный региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022

20.04.2022, 11:46 20626
В Акмолинской области стартовал ежегодный региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области стартовала маштабная "олимпиада рабочих рук" - WorldSkills Aqmola - 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На днях в Акмолинской области стартовал VII региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022, в котором принимают участие более 300 участников. Возможность проявить свои способности имеет каждый студент колледжа, вуза или молодой специалист, соответствующий требованиям проекта, сообщает областное управление внутренней политики. 
 
По информации управления образования, с каждым годом увеличивается и число участников, и количество номинаций регионального конкурса профессионального мастерства. 
 

В этом году участники конкурса профессионального мастерства будут соревноваться по 66 компетенциям. Впервые представлены презентационные компетенции "Укладка напольных покрытий", "Управление экскаватором". В числе полюбившихся - инновационные "Сити фермер", "Smart агрономия", "Прототипирование", "Интернет вещей", "Информационные кабельные сети", "Предпринимательский вызов", "Технология промышленного дизайна" и другие", - отметили организаторы.

 
В УВП рассказали, что конкурс направлен на формирование механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.
 

Среди учащихся школ и организаций дополнительного образования набирает силу и чемпионат JuniorSkills в сфере искусства, дизайна и IT-направлений. С начала проведения чемпионата в стране акмолинцы завоевали 27 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую медаль, 27 медальонов совершенства и представляли Казахстан в составе национальной сборной на международных чемпионатах в Бразилии, Арабских Эмиратах, Венгрии, Российской Федерации и Австрии", - поделились в ведомстве.

 
В управлении добавили, что впервые в Казахстане чемпионат по рабочим профессиям был проведен в 2015 году, с того времени Акмолинская область активно участвует в движении WorldSkills и входит в тройку лидеров по республике. В 2015 году в региональном чемпионате WorldSkills приняли участие 42 участника по 6 компетенциям.
 

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