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Минздрав: в Казахстане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

23.05.2022, 17:03 21166
Минздрав: в Казахстане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - На сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян, сообщает Министерство здравоохранения Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии", - отметила главный санитарный врач РК - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

 
В связи с началом летних каникул и сезона отпусков главный санврач РК дала рекомендации для выезжающих в зарубежные страны.
 
В частности, Айжан Есмагамбетова призвала воздержаться от посещения (особенно с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян.
 

В случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты). При посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук", - отметила специалист.

 
Айжан Есмагамбетова предупредила, если по возвращении из поездок в течение 3 недель вы почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и др.), необходимо срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом.
 
Оспа обезьян (monkeypoxes - MPXV) - это редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения).
 
Инкубационный период - от 5 до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением.
 
Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.
 
Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки).
 
Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.
 
Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет - начиная с 2016 года, по официальным источникам, заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.
 
20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года.
 
По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада , Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция).
 

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В большинстве регионов Казахстана пройдут дожди

24.05.2022, 08:32 2506
В большинстве регионов Казахстана пройдут дожди
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Под влиянием отрога антициклона на востоке, северо-востоке, севере, юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. На востоке Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на западе, севере, днем на большей части до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на юго-западе области туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской, Актюбинской областей, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +25 - +27 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях.
 

Инициатива "Один пояс, один путь", несмотря на пандемию, постоянно продвигается и является очень долгосрочной перспективой - эксперт

23.05.2022, 21:47 12031
ПЕКИН. 23 МАЯ - Инициатива "Один пояс, один путь", несмотря на пандемию, постоянно продвигается и является очень долгосрочной перспективой, сказал, отвечая на вопрос о том, как пандемия отразилась на продвижении инициативы, главный корреспондент газеты "Жэньминь жибао", консультант портала "Хуаньцюван" Дин Ган, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы думаем, что с контролем пандемии в Китае мы будем постоянно усиливать сотрудничество в рамках ШОС (…) Мы должны именно посмотреть на вопросы с отправной точки. Это очень долгосрочная инициатива!" - заявил в ходе онлайн-семинара на тему "Роль СМИ Китая и ШОС в международных отношениях" Дин Ган. 

 
Отмечая влияние пандемии COVID-19, он подчеркнул, что инициатива постоянно продвигается, и отметил, что в данном случае "пауза - это нормально". 
 

Конечно, это сильно повлияло, как я лично думаю, но, если заглянуть в перспективу "Один пояс, один путь", это не только на несколько лет или на какой-то определенный период. Это очень долгосрочная инициатива", - добавил консультант портала "Хуаньцюван" Дин Ган.

 
Напомним, "Организация международного сотрудничества Шелковый путь" - инициатива Китайской Народной Республикой (КНР) объединенных проектов "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века" была впервые выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года.
 
Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. На основе продолжения и развития духа древнего Шелкового пути "Один пояс и один путь" призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию миру и устойчивому развитию. "Один пояс и один путь" охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе "новые экономики", и развитые страны.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

23.05.2022, 21:14 12791
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 мая в центре Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 24 мая на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 24 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. 
 
24-25 мая в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.
 
24 мая на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 мая днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточной, днем в центре, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 мая на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
24 мая на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
24 мая на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 мая ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 мая на юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане на 24-26 мая.
 

В Алматы перекроют улицу Саина

23.05.2022, 17:37 18676
В Алматы перекроют улицу Саина
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 23 по 26 мая с 22.00 до 06.00 будет полностью перекрыто движение по западному проезду ул. Саина от ул. Толе би до ул. Жубанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управлении городской мобильности Алматы подчеркнули, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. 
 
Алматинцев и гостей города просят скорректировать свои маршруты заранее.
 

В Алматы коллектив станции скорой помощи обсудил поправки в Конституцию

23.05.2022, 16:18 21076
В Алматы коллектив станции скорой помощи обсудил поправки в Конституцию
Фото: управление общественного развития
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - В целях разъяснения конституционной реформы на станции скорой медицинской помощи, расположенной в Алмалинском районе, состоялось разъяснение вносимых поправок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во встрече приняли участие члены городского штаба партии - депутат маслихата города Алматы Алмат Кодасбаев, исполнительный секретарь Алмалинского районного филиала партии Ерлан Альбисенов и председатель МК Jas Otan Алматы Акежан Кенесов. 
 
Радует, что граждане нашей страны с ответственностью подходят к проводимому референдуму и показывают искреннюю заинтересованность и участие в построении Нового Казахстана, отметили представители партии.
 

Для проведения референдума необходимо участие большей части населения. Именно поэтому мы с коллегами от партии AMANAT активно включились в работу по разъяснению изменений в главный закон нашей страны. Решение президента о внесении изменений в Конституцию на референдуме - это призыв сплотиться и строить наше будущее вместе. И 5 июня каждый из нас сможет принять участие в этом мероприятии и внести свою лепту в написание страниц истории Нового Казахстана", - отметил член городского штаба партии, депутат маслихата Алматы Алмат Кодасбаев.

 
Со стороны сотрудников скорой медицинской помощи были заданы интересующие их вопросы, на которые партийцами даны соответствующие ответы. 
 
В целом по городу Алматы функционируют 11 подстанций скорой помощи, для полного охвата города дополнительно необходимо 7-9 подстанций, отмечают работники ССМП.
 

В Алматы несколько улиц закроют на все лето из-за ремонта теплотрассы

23.05.2022, 16:14 23096
В Алматы несколько улиц закроют на все лето из-за ремонта теплотрассы
Фото: instagram / kris.p.almaty.official
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по нескольким улицам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Движение автомототранспорта в Алматы будет ограничено по нескольким улицам в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей", - сообщили в ГКП "Алматинские тепловые сети". 

 
С 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:

  • Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне); 
  • Казыбаева (от улицы Серикова до дома № 288 в северном направлении); 
  • Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3), а также в Бостандыкском районе по улице Ергожина. 
 
С 25 мая по 1 сентября 2022 года в Медеуском районе движение приостановят по улицам:
 
  • Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных); 
  • Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).
 
С 1 июня до 1 сентября 2022 года транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении).
 
С 7 июня по 1 сентября 2022 года - в Ауэзовском районе на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома № 82 по улице Утеген батыра).
 

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", - подчеркнули в компании.

 
Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.
 
В компании попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков.
 

Банки озвучили обязательные требования для желающих получить льготный автокредит

23.05.2022, 14:52 25026
Банки озвучили обязательные требования для желающих получить льготный автокредит
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Представители казахстанских банков озвучили необходимые условия для оформления льготного автокредита, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В первую очередь это должны быть непрерывные пенсионные отчисления за последние 6 месяцев, что подтверждает платежеспособность клиента. Во вторую очередь - совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов. 
 

Если у заемщика 100 тысяч тенге ежемесячные отчисления, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50%, это 50 тысяч тенге. К примеру, если у него условно есть на 30 тысяч тенге ипотека, то он может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч", - подчеркнули спикеры. 

 
Подтверждение платежеспособности, по словам спикеров, необходимо, чтобы не возникло такой проблемы, как закредитованность населения. 
 
Ранее спикеры сообщили, что с начала действия программы льготного автокредитования в Казахстане было одобрено более 4,8 тысячи заявок на сумму 35,7 миллиарда тенге. 
 
В связи с запуском программы специалисты прогнозируют рост отечественного производства автомобилей на 20%.
 

 

Казахстан и Россия с июня возобновляют железнодорожное сообщение

23.05.2022, 13:21 24091
Казахстан и Россия с июня возобновляют железнодорожное сообщение
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Между Казахстаном и Россией с июня возобновляется курсирование трех межгосударственных дополнительных пассажирских поездов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы", поезда будут ходить по маршрутам:
 
  • поезд № 145/146 сообщением Караганда - Омск отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам;
  • поезд № 113/114 сообщением Алматы-2 - Казань отправлением из Алматы с 6 июня по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам;
  • курсирование поезда № 83/84 сообщением Караганда - Москва сокращается до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября 2022 года из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря - из Караганды в Самару по нечетным числам. Из Самары в Караганду с 1 ноября по 11 декабря поезд будет курсировать по нечетным числам. 
 
Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте.
 
Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы РК. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы), признанного действительными на территории РК согласно постановлению главного госсанврача РК. Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.
 
Все правила въезда, а также график движения пассажирских поездов можно узнать по номеру 1433 или на сайте. 

Напоним, с 15 мая возобновилось железнодорожное сообщение с Узбекистаном.


 

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