Минздрав: в Казахстане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - На сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян, сообщает Министерство здравоохранения Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии", - отметила главный санитарный врач РК - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

В связи с началом летних каникул и сезона отпусков главный санврач РК дала рекомендации для выезжающих в зарубежные страны.

В частности, Айжан Есмагамбетова призвала воздержаться от посещения (особенно с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян.

В случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты). При посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук", - отметила специалист.

Айжан Есмагамбетова предупредила, если по возвращении из поездок в течение 3 недель вы почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и др.), необходимо срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом.

Оспа обезьян (monkeypoxes - MPXV) - это редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения).

Инкубационный период - от 5 до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением.

Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.

Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки).

Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет - начиная с 2016 года, по официальным источникам, заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.

20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года.

По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада , Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция).