В Алматы перекроют улицу Саина

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В управлении городской мобильности Алматы подчеркнули, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
Алматинцев и гостей города просят скорректировать свои маршруты заранее.
Под влиянием отрога антициклона на востоке, северо-востоке, севере, юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. На востоке Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".
Мы думаем, что с контролем пандемии в Китае мы будем постоянно усиливать сотрудничество в рамках ШОС (…) Мы должны именно посмотреть на вопросы с отправной точки. Это очень долгосрочная инициатива!" - заявил в ходе онлайн-семинара на тему "Роль СМИ Китая и ШОС в международных отношениях" Дин Ган.
Конечно, это сильно повлияло, как я лично думаю, но, если заглянуть в перспективу "Один пояс, один путь", это не только на несколько лет или на какой-то определенный период. Это очень долгосрочная инициатива", - добавил консультант портала "Хуаньцюван" Дин Ган.
В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии", - отметила главный санитарный врач РК - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
В случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты). При посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук", - отметила специалист.
Для проведения референдума необходимо участие большей части населения. Именно поэтому мы с коллегами от партии AMANAT активно включились в работу по разъяснению изменений в главный закон нашей страны. Решение президента о внесении изменений в Конституцию на референдуме - это призыв сплотиться и строить наше будущее вместе. И 5 июня каждый из нас сможет принять участие в этом мероприятии и внести свою лепту в написание страниц истории Нового Казахстана", - отметил член городского штаба партии, депутат маслихата Алматы Алмат Кодасбаев.
Движение автомототранспорта в Алматы будет ограничено по нескольким улицам в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей", - сообщили в ГКП "Алматинские тепловые сети".
Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", - подчеркнули в компании.
Если у заемщика 100 тысяч тенге ежемесячные отчисления, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50%, это 50 тысяч тенге. К примеру, если у него условно есть на 30 тысяч тенге ипотека, то он может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч", - подчеркнули спикеры.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?