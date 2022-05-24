Инициатива "Один пояс, один путь", несмотря на пандемию, постоянно продвигается и является очень долгосрочной перспективой - эксперт

ПЕКИН. 23 МАЯ - Инициатива "Один пояс, один путь", несмотря на пандемию, постоянно продвигается и является очень долгосрочной перспективой, сказал, отвечая на вопрос о том, как пандемия отразилась на продвижении инициативы, главный корреспондент газеты "Жэньминь жибао", консультант портала "Хуаньцюван" Дин Ган, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы думаем, что с контролем пандемии в Китае мы будем постоянно усиливать сотрудничество в рамках ШОС (…) Мы должны именно посмотреть на вопросы с отправной точки. Это очень долгосрочная инициатива!" - заявил в ходе онлайн-семинара на тему "Роль СМИ Китая и ШОС в международных отношениях" Дин Ган.

Отмечая влияние пандемии COVID-19, он подчеркнул, что инициатива постоянно продвигается, и отметил, что в данном случае "пауза - это нормально".

Конечно, это сильно повлияло, как я лично думаю, но, если заглянуть в перспективу "Один пояс, один путь", это не только на несколько лет или на какой-то определенный период. Это очень долгосрочная инициатива", - добавил консультант портала "Хуаньцюван" Дин Ган.

Напомним, "Организация международного сотрудничества Шелковый путь" - инициатива Китайской Народной Республикой (КНР) объединенных проектов "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века" была впервые выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года.

Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. На основе продолжения и развития духа древнего Шелкового пути "Один пояс и один путь" призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию миру и устойчивому развитию. "Один пояс и один путь" охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе "новые экономики", и развитые страны.