На трассах ВКО введены ограничения для большегрузов

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона с центром над Сибирью, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, шквал, град, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием Северного антициклона сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, утром и днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на востоке области порывы 23 метра в секунду.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, востоке, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

На севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке области усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду.

На востоке Костанайской области ночью ожидается гроза, днем – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре, на юге Кызылординской, севере Мангистауской областей ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.