Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 3 июня временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

3 июня ночью на севере, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

3 июня днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

3 июня на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте 3 июня ожидаются утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

3 июня на юге, востоке и в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

3 июня в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня днем на западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 3 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем 3 июня на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.