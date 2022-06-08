Известная правозащитница Дина Тансари заявила о преследовании со стороны полиции

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По словам Тансари, 27 мая департамент полиции присвоил ей статус "подозреваемая" по согласованию с прокуратурой Алматы по статье 147, часть 5, УК РК и 274, часть 2, УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Распространение заведомо ложной информации"). В связи с этим председатель фонда обратилась к представителям прокуратуры и полиции в Facebook.
Ержан Саденов, Канат Таймерденов, Рустам Абдрахманов, это называется преследование правозащитников за иx профессиональную деятельность! Вы 13 раз закрывали по 274 УК РК и 14 раз заново возбуждали, только внутри своего департамента. Все дела против меня возбуждает алматинский департамент полиции, не Кызылорда, а Алматы! Потому что я критикую деятельность полиции Алматы, потому что я требую отставки руководства, потому что я не признаю полицейских, которые пытают наш народ в своих застенках", - написала Тансари.
По ее словам, ее преследуют, чтобы закрывать дела педофилов и насильников.
Коллеги Тансари написали, что им пришлось остановить работу горячей линии фонда.
Наша работа - это энтузиазм и неравнодушие к несправедливости. Просто так никто не будет жертвовать собой, своим личным временем, здоровьем! Такой тяжелый труд всегда держится на энтузиазме единиц! Сейчас у нас его нет, но это временно и это не конец, не сможет один обиженный полицейский закрыть работу фонда и целое движение "Не молчи", пользуясь своим служебным положением", - отметили представители фонда.