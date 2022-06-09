День рождения Пушкина отметили в Казахстане

Фото: Русский дом в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Рекордных 800 человек приняли участие в традиционном флешмобе Русского дома в Нур-Султане "Пушкины гуляют по Казахстану".
Школьники и студенты, надев маски Пушкина, просили прохожих вспомнить биографию и любимые строки Александра Сергеевича на улицах Нур-Султана, Алматы, Балхаша, Усть-Каменогорска, Актобе, Атырау, Караганды, Кокшетау, Тараза, Темиртау, Степногорска, Семея, Петропавловска.
Известный столичный кутюрье Александр Астафьев прямо у Байтерека представил уникальную "пушкинскую" коллекцию футболок, созданную по инициативе Русского дома совместно с Модным домом FF. Во дворе роскошного особняка купцов Кубриных состоялся необычный поэтический вечер", - рассказали организаторы - Русский дом в Нур-Султане и Русский драматический театр
Зрители услышали стихи не только классика, но и современных поэтов в исполнении ведущей актрисы театра имени М. Горького Ульяны Штильман. Особую атмосферу вечеру придавали завораживающие звуки ханга в исполнении Тимура Шаяхметова.
Также сообщается, что в самом Русском доме открылась выставка "Как учились грамоте царские дети" Московского государственного объединенного музея-заповедника. На ней представлены воспроизведения уникальных книг: "Букварь" Кариона Истомина, "Грамматика" Мелетия Смотрицкого, "Российская грамматика" Михаила Ломоносова.
Выставка продлится до конца июня, добавили организаторы.