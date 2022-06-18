Олжас Сулейменов удостоился ордена Почетного легиона

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 июня ночью на западе, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

18 июня на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду.

18 июня ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем 18 июня на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге области сильная жара - 36 градусов.

Днем 18, 19 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 18, 19 июня на юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 18 июня на северо-востоке области, в горных районах, 19 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 19 июня на севере области ожидается сильная жара - до 38 градусов.

18 июня на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, востоке, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на юге, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.

18 июня днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.