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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

17.06.2022, 21:23 23081
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 июня ночью на западе, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
18 июня на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 18 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду.
 
18 июня ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

Днем 18 июня на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 18 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге области сильная жара - 36 градусов.
 
Днем 18, 19 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 18, 19 июня на юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 18 июня на северо-востоке области, в горных районах, 19 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 19 июня на севере области ожидается сильная жара - до 38 градусов. 
 
18 июня на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, востоке, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на юге, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.
 
18 июня днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.
 

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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

18.06.2022, 20:38 521
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 июня ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
19 июня на севере Кызылординской области ожидается днем гроза. Ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Утром и днем 19 июня на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте днем 19 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов. 
 
19 июня на западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 19 июня на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
Днем 19 июня на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 июня днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Казахстанская девушка-полицейский спасла ребенка в Москве

18.06.2022, 14:57 6621
Фото: Polisia.kz
МОСКВА. 18 ИЮНЯ - Старший криминалист департамента полиции Акмолинской области Зарина Жуманбек в настоящее время проходит обучение на 3-м факультете Академии управления МВД России по специальности "криминалистика и судебно-экспертная деятельность", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
16 мая старший лейтенант полиции Зарина Жуманбек, направляясь после учебы в общежитие, увидела женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили трамвайные пути. Порывом ветра с головы одной из девочек сорвало кепку, которая упала на пути. Она побежала назад, чтобы поднять головной убор, не замечая приближающегося трамвая, сообщает Polisia.kz. 
 
Девушка-полицейский выхватила девочку практически из-под колес трамвая и отвела ее в безопасное место. После случившегося Зарина успокоила испугавшегося ребенка и затем передала ее взволнованной маме. 
 
Свидетелями героического поступка девушки стали учащиеся академии, которые тоже находились на трамвайной остановке. Они рассказали о случившемся руководству учебного заведения. 
 

Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужестве и четких действиях в экстремальных ситуациях", - подчеркнул один из руководителей Академии управления МВД России Григорий Скрипкин, награждая 14 июня в торжественной обстановке Зарину почетной грамотой учебного заведения.

 

Я не могла поступить иначе. В тот момент я думала лишь о том, как спасти ребенка от беды. Будучи адъюнктом академии, я всегда стремилась с честью и достоинством представлять в другой стране свою Родину - Республику Казахстан. Весь свой накопленный профессиональный багаж знаний я хочу применять во благо нашей страны", - сказала Зарина.

 
 

Аким города планирует запустить школьные автобусы для школ Алматы

17.06.2022, 19:27 28081
Аким города планирует запустить школьные автобусы для школ Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В ходе встречи с жителями Медеуского района аким города Ерболат Досаев рассказал о планах запустить школьные автобусы для городских школ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы на следующий год собираемся запустить программу "Школьные автобусы в Алматы". Мы ведем переговоры и готовим варианты решения. Постараемся быстрее решить эту проблему. И если частные школы будут присоединяться к этой программе, я с удовольствием их приму. Город постарается охватить все школы автобусами, я думаю, это сильно разгрузит улицы. Мы сейчас готовим программу и рассчитаем возможности", - рассказал Ерболат Досаев.

 

Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша

17.06.2022, 18:41 29281
Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша
Фото: кадр из видео
СЕМЕЙ. 17 ИЮНЯ - 16 июня государственные инспекторы и личный состав лесной пожарной станции Подгороднего лесничества ГЛПР "Семей орманы", возвращавшиеся с тушения пожара, выехали на берег Иртыша в район Святого ключа на поиски лосенка, оставшегося без матери, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Детеныша помогли найти две неравнодушные девушки, которые присматривали за ним, пока ехала лесная охрана. Лесники покормили лосенка и разместили на ночлег, сообщает пресс-служба ГЛПР "Семей орманы".
 
Утром госинспекторы передали лосенка сотрудникам областного детского биологического центра Семея для дальнейшего ухода, поскольку выпускать слабого, испуганного малыша обратно в лес было опасно.
 
 

В Алматы примут новый генплан, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал

17.06.2022, 17:27 32211
В Алматы примут новый генплан, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В ходе встречи с жителями Медеуского района аким города Ерболат Досаев пообещал принять новый генеральный план, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я вчера был на градостроительном форуме, и наши архитекторы, проектные институты, бюро рассказывали о своих проектах и пожеланиях. Конечно, вопросы аэрации и розы ветров становятся все более важными для города. К сожалению, что уже сделано, трудно поправить, но главное, чтобы мы не делали новых ошибок. Здесь понятно, что мы будем наращивать зеленые рекреационные зоны города и, конечно, умное управление транспортной инфраструктурой. Хорошая инфраструктура позволит снизить автомобильную нагрузку. Это нормально, конечно, когда в мегаполис въезжает много людей, мегаполис создает рабочие места. Однако я буду ждать от депутатов в скором времени большую поддержку вопроса введения стандартов. У нас будет пересмотрен и принят новый генеральный план, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал. Надеюсь, город вернет свой прежний статус. Это является одним из самых важных вопросов для меня. Спасибо, что обратили на это внимание", - сказал Ерболат Досаев.

 
Ранее градоначальник сообщил о планах запретить строительство на горных склонах.
 

Ерболат Досаев: Алматинским зоопарком буду заниматься сам

17.06.2022, 17:19 32706
Ерболат Досаев: Алматинским зоопарком буду заниматься сам
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - На встрече с населением Медеуского района представитель общества защиты животных обратилась с просьбой усилить ветеринарную службу зоопарка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Алматинским зоопарком буду заниматься сам. Мы его подтянем до международного хорошего уровня. Сам в свое время его посещал, и мои дети выросли тоже, посещали его. Пора отдать дань, чтобы были разные проекты. Мы договаривались с нашими бизнесменами, в свое время приглашали, по разным причинам они ушли. Но то, что вы сказали, то есть вопросы хороших ветеринаров, оснащение - мы постараемся поддержать уже", - сказал аким города Ерболат Досаев. 

 
Аким подчеркнул, что нужна реконструкция парка. 
 

Нужно чтобы это был один из знаковых объектов самого Алматы. И говорили: "Да, Алматинский зоопарк, Алматы Zоо - это место, куда надо пойти и посетить его обязательно, когда мы будем в Алматы". По ветеринарной службе мы усилим", - сказал аким.

 

В Нур-Султане частично ограничат движение транспорта по ряду улиц

17.06.2022, 17:03 33346
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Департамент полиции города Нур-Султана информирует жителей и гостей столицы о том, что 19 июня текущего года в период проведения Первого столичного полумарафона будет частично ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Старт полумарафона состоится в 07.40 с территории Международного выставочного центра EXPO.
 
С учетом распределения времени движения участников полумарафона движение транспортных средств будет ограничено: 
 
- по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак с 07.00 до 08.50; 
 
- от ул. Сыганак до монумента Байтерек с 07.40 до 08.20; 
 
- по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык с 07.40 до 09.40; 
 
- по пр. Тауелсиздик до пр. Кошкарбаева с 08.00 до 10.40; 
 
- по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца с 8.00 до 10.40; 
 
- по пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева с 08.20 до 10.40; 
 
- по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел вокруг ТРЦ "Хан Шатыр" с 08.30 до 11.30; 
 
- по ул. Достык от ТРЦ "Хан Шатыр" до ул. Акмешит с 08.30 до 11.40; 
 
- по ул. Акмешит от ул. Достык до МВЦ "EXPO" с 08.40 до 12.00.
 
Необходимо заранее предусматривать маршрут движения на личном транспорте. Возможные маршруты для проезда к EXPO на автотранспорте:
 
1)        по ул. Турара Рыскулова;
 
2)        по ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. А.Кекилбаева;
 
3)        по пр. Кабанбай батыра до ТРЦ "MEGASilkWay".
 
Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС, отметили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
 

В Алматы запретят строительство на горных склонах

17.06.2022, 15:30 35501
В Алматы запретят строительство на горных склонах
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Власти Алматы намерены запретить строительство на горных склонах, сообщил на встрече с жителями Медеуского района аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы собираемся в понедельник провести сессию маслихата, на которой будет принято решение о правилах застройки. И одним из главных моментов будет запрет на строительство на склонах", - сообщил Досаев. 

 
Он также отметил, что склоны будут укреплять за счет посадки новых садов, как это делалось ранее. Аким пригласил всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этой проблемы. 
 
В числе актуальных вопросов аким также назвал обеспечение жителей Медеуского района стабильным электроснабжением, особенно это касается микрорайонов Кенсай и Каменское Плато. 
 

Ведутся работы по реконструкции электрических сетей. До конца года планируется реконструировать 11 трансформаторных подстанций и 35 км электросетей. В результате обеспеченность электроснабжением увеличится с 60% до 85% в микрорайонах Кенсай и Каменское Плато. По оставшимся неохваченным участкам до конца июля будет проведен технический аудит. По итогам рассмотрят вопросы финансирования замены старых распределительных и трансформаторных подстанций на новые", - сообщил Досаев. 

 
По словам главы города, дефицит базовой социальной инфраструктуры наблюдается в присоединенных новых территориях. В частности, в микрорайонах Музтау, Кольсай, Сулусай и Кенсай водоснабжение не централизовано и нет водоисточника. Кроме того, имеются проблемы с оказанием медуслуг. Более 8 тысяч жителей обращаются в поликлинику при клинической больнице № 5 и в поликлинику № 2, расположенные в 10 километрах. 

В связи с этим в микрорайоне Кенсай выкуплено здание и выделены средства на ремонт для открытия новой семейно-врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Она откроется до конца года. 

В микрорайонах Кольсай и Сулусай в фельдшерско-амбулаторных пунктах проведут ремонт зданий за счет спонсоров. Содержание и финансирование обеспечат из местного бюджета, а в микрорайоне Думан, который обслуживает только 1 семейная врачебная амбулатория, планируется строительство новой современной поликлиники. Оно запланировано на 2023 год.

Также до конца I квартала следующего года планируется завершить разработку ПСД на капитальный ремонт городской больницы «Алатау», снос и строительство здания для подстанции скорой помощи № 4.

Ранее аким сообщил, что в Алматы разрабатывается новый генеральный план города.

Напомним, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.
 

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