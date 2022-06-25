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Здания в трех районах Алматы отключат от горячей воды

24.06.2022, 19:50 9851
Здания в трех районах Алматы отключат от горячей воды
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Временно ограничат подачу горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского, Жетысуского и Медеуского районов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячего водоснабжения будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:
 
С 27 июня по 1 июля:
 
  • Рыскулова - Буровая - Кульджинский тракт;
 
  • микрорайон Атырау-1;
 
  • Шекспира - Эйхе - Жайсан - Терешковой.
 
С 27 июня по 8 июля:
 
  • Рихарда Зорге - Молдагалиева - Чехова - Акан Серы.
 
С 27 июня по 18 июля:
 
  • Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя;
  • Гете - Новосибирская - Майлина - Заславского;
  • Бекмаханова - Свободная - Суюнбая.
 
С 27 июня по 19 июля:
 
  • Собинова - Монтажная - Поддубного - Беринга.
 
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
 

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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

24.06.2022, 21:20 7296
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Алматинской, Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 июня в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
25 июня на юге Алматинской области и в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 17-22 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 39 градусов. 
 
25 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер восточный, в горных районах 17-22 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 38 градусов. 
 
25 июня ночью на севере, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на западе, севере области порывы 23 метра в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35-37 градусов.
 
В Нур-Султане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - до 36 градусов.
 
25 июня на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.
 
Днем 25 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается сильная жара - до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
25 июня днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем сильная жара - 35-39 градусов. Ветер юго-западный, на западе, севере области днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 25 июня на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40-42 градуса.
 
Днем 25 июня в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. 
 
Днем 25 июня на востоке Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
25 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 39 градусов. 
 
Днем 25 июня на западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 25 июня на западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
25 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
 
25 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, северо-востоке области - сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 

Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей

24.06.2022, 16:21 13091
Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - АО "ЛОТТЕ Рахат" сделало официальное заявление, в котором опровергло недостоверную информацию о судебном процессе с пострадавшей на производстве сотрудницей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "ЛОТТЕ Рахат", как любая крупная компания, внимательно отслеживает ситуацию, которая складывается вокруг предприятия в информационном пространстве. 

 
В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях активно распространяется информация о том, что в декабре 2021 года на нашем производстве произошел несчастный случай, в результате которого работница предприятия Долгиева А. получила производственную травму и лишилась части руки. Распространяется версия о том, что "… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез". В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел.
 
Хотим подчеркнуть, что АО "ЛОТТЕ Рахат" не уклонялось и не уклоняется от своих обязательств перед Долгиевой А. и не отказывалось и не отказывается их исполнить. Судебных исков к нам подано не было, соответственно, Долгиева А. с компанией не судится. Кроме того, Аза является сотрудником компании, и компания сохраняет за ней место работы. С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 000 000 тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того как Долгиева А. сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера Компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями. 
 
Но на данный момент, как акционерное общество, мы обязаны действовать в правовом поле. Если по порядку:
 
15.02.2022 года в адрес АО "ЛОТТЕ Рахат" была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении Долгиевой А.А. расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда.
 
03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на статью 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией.
 
29.03.2022 года претензия Долгиевой А. к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.
 
Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано. Основанием для отказа послужило:
 
  1. Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат гр. Долгиевой А.А.
  2. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.

В целях защиты прав работников при несчастных случаях АО "ЛОТТЕ Рахат" ежегодно заключает договоры обязательного страхования. В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО "ЛОТТЕ Рахат" был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены.
 
В ближайшее время будет определен размер компенсации.
 
Повторим, наша компания ведет политику открытости в отношениях с прессой, мы всегда прислушиваемся к конструктивной критике и готовы к диалогу.
 
В заключение хотим подчеркнуть, что компанией будут предприняты меры в защиту деловой репутации и распространители порочащих сведений будут привлечены к ответственности".
 

Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана в пятницу

24.06.2022, 08:05 19881
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана в пятницу
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны - сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе, юге - пыльная буря",- сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на востоке Жетысуской, на западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге Карагандинской, Абайской, на большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей ожидается сильная жара. Днем на юге Актюбинской, Костанайской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

23.06.2022, 21:17 27526
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 24 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40-44 градуса. Ветер юго-восточный, утром и днем в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 июня днем в Акмолинской области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
24 июня ночью на севере, днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара - 35-37 градусов. 
 
24 июня в северной половине, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.
 
24 июня на севере, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с. Днем на севере, юге области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
24 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара - до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью 24 июня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке и в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 
 
В Алматы 24 июня ожидается временами гроза.
 
Ночью 24 июня на юге, днем на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на востоке области сохраняется сильная жара - 36 градусов.
 
Днем 24 июня на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 24 июня на западе, в центре, юге Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 24-25 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. 24-25 июня ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 24 июня на западе, севере области ожидается сильная жара - до 38 градусов.
 
24 июня на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов. 
 
24 июня в Павлодарской области днем ожидается сильная жара - 35 градусов. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем 24 июня на севере, западе, в пустынных районах, 25-27 июня на большей части области ожидается сильная жара - 40-42 градуса. 
 
24 июня днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. 
 

"Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями

23.06.2022, 15:13 33941
"Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями
Фото: ©inbusiness.kz
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Национального оператора АО "Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями на рынке связи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает издание vecher.kz, на протяжении многих лет АО "Казахтелеком" оказывало услуги ТОО "Alatay Aqparat" (до изменения наименования это были ТОО "Газета "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы"). 
 

В сентябре 2020 года при мониторинге расходов бухгалтерия ТОО "Alatay Aqparat" обнаружила, что "Казахтелеком" выставляет счета на суммы, несоразмерные оказываемым услугам. За разъяснением компания Alatay Aqparat обратилась с письмом в офис национального оператора связи… В ответном послании сотрудники "Казахтелекома" указывают, что в ТОО "Alatay Aqparat" подключено 319 телефонных абонентских номеров, плюс на балансе у него числится еще пять, причем по адресу: проспект Абылай хана, 2, близ вокзала Алматы-2. Так вот, с этого адреса газеты "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы" съехали еще в 2011 году", - говорится в материале издания. 

 
Что касается тех трехсот с лишним абонентов, которые работают в Alatay Aqparat и пользуются услугами "Казахтелекома", то здесь отмечается, что в штате ТОО числится менее 80 человек, и так было всегда.
 

Появление трех сотен абонентских номеров на балансе нашей компании объясняется просто - в свое время руководители газет "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы", недовольные качеством интернет-связи, попросили национального оператора что-то сделать с этим. Представители "Казахтелекома" привезли договоры и пообещали, что все проблемы будут решены, как только подпишут документы", - пояснили в редакции.

 
По данным издания, скорость соединения на тот момент составляла 6 Мбит в секунду, что очень мало для коллектива из 80 человек, специализирующегося на производстве контента. После подписания договоров с "Казахтелекомом", на основании которых компания Alatay Aqparat стала обладательницей трех сотен абонентских номеров, "скорость соединения увеличилась всего на 2 Мбит - вместо 6 стало 8 Мбит в секунду, а стоимость услуги возросла до 480 тысяч тенге в месяц". 
 

Учитывая, что физическим лицам "Казахтелеком" предоставляет интернет-связь со скоростью от 100 до 500 Мбит в секунду и всего за 7 тысяч тенге, три сотни абонентских номеров почти за полмиллиона тенге в месяц и с черепашьей скоростью соединения смахивают не на услугу, а на мошенничество. Поначалу представители монополиста даже согласились с этими доводами, и в ходе переговоров ТОО "Alatay Aqparat" и АО "Казахтелеком" были достигнуты договоренности о том, что будет произведен перерасчет. Однако вместо этого в "Казахтелекоме" принялись тянуть резину, пришлось поторопить монополиста очередным письмом. На него был получен ответ, что соответствующий вопрос с перерасчетом вынесен на рассмотрение региональной дирекции телекоммуникаций "Алматытелеком". О принятом решении, дескать, вас известят дополнительно", - информирует издание. 

 
Также газета сообщает, что 24 ноября 2020 года в "Казахтелекоме" отчитались, что перерасчет на сумму 2 297 000 тенге произведен региональной дирекцией. 29 января 2021 года, после завершения "Казахтелекомом" внутренних проверок, национальный оператор связи сообщил, что сумма перерасчета выросла - она составила уже 8 575 921 тенге. Кроме того, руководство ТОО "Alatay Aqparat" заверили, что к виновному работнику и его непосредственному начальнику приняты меры дисциплинарного взыскания.
 
Больше года те самые 8,5 миллиона тенге перерасчета не выплачивали, заверили в редакции. 
 
Сообщается, что "в феврале прошлого года в АО "Казахтелеком" была направлена досудебная претензия, но представители монополиста принялись уклоняться от переговоров. После повторной досудебной претензии они заявили, что не собираются возвращать деньги, поскольку не согласны со своими же собственными расчетами".
 

Рассмотрение претензии к "Казахтелекому" в специализированном межрайонном суде Алматы растянулось почти на год. За это время юристы АО "Казахтелеком" сочинили встречный иск на ТОО "Alatay Aqparat" - о взыскании суммы задолженности в 1,6 миллиона тенге. Иск поступил в СМЭС в декабре 2021 года, а уже в феврале этого года был удовлетворен. Одновременно с этим СМЭС отказал нашей компании в удовлетворении иска о возврате 8,5 миллиона тенге в связи с перерасчетом", - проинформировали в редакции.

 
Сообщается, что "суд отказался считать письма из АО "Казахтелеком", где те сами признают махинации и обещают произвести перерасчет, надлежащим доказательством".
 

Дескать, "Казахтелеком" свои же письма потом отозвал. Хотя, согласно Гражданскому кодексу, односторонний отказ от своих обязательств, которые дополнительно были подтверждены письмами с обещаниями перерасчета, не допускается" - сообщает издание. 

 
Несмотря на эти доводы, СМЭС Алматы вынес решение в пользу монополиста, "фактически разрешив "Казахтелекому" заниматься предоставлением своим крупным абонентам сомнительных услуг, после чего вымогать оплату", добавили в редакции.
 

В Минпросвещения прокомментировали задолженность учителям в 30 млрд тенге

23.06.2022, 09:19 42416
В Минпросвещения прокомментировали задолженность учителям в 30 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В ходе анализа Министерством просвещения Республики Казахстан зафиксировано несвоевременное перечисление учителям в ряде регионов 28 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне", - сказал вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаев. 

 
По его словам, эти вопросы полностью находятся в компетенции управлений образования акиматов.
 

Поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы", - заявил он.

 
Вице-министр заверил, что вопрос находится на контроле министерства. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования.
 
Всего с начала июня, по его словам, акиматами педагогам своевременно перечислены отпускные на сумму в 246 миллиардов тенге. 
 

В большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью", - резюмировал Бейсембаев.


Напомним, депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге.
 

Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы

23.06.2022, 09:02 42466
Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали уволили с государственной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На основании решения совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом на поступление на государственную службу в течение трех лет), и в настоящее время она уволена с государственной службы", - приводит сообщение акимата Алматы телеканал КТК.


Напомним, о факте вымогательства стало известно в апреле этого года. В Сети распространилось видео, где Лаура Мырзагали на повышенных тонах разговаривает со своей сотрудницей и требует отдать ей премиальные деньги. После обнародования видео в отношении чиновницы началась служебная проверка.  После проведения проверки члены совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы рекомендовали уволить Мырзагали с занимаемой должности.

20 июня Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы.
 

Синоптики прогнозируют неостойчивую погоду в Казахстане в четверг

23.06.2022, 08:37 39836
Синоптики прогнозируют неостойчивую погоду в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны - сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, днем на юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря. 

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, сутки на юге области усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. 

Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

Днем в центре, на востоке Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. Днем на востоке Атырауской области, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара", - говорится в сообщении.

 
На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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