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В Кызылординской области рисоводы испытывают сложности с поливом

28.06.2022, 12:23 18251
КЫЗЫЛОРДА. 28 ИЮНЯ - Низкий уровень воды в оросительном канале вызывает тревогу у рисоводов Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным "Хабар 24", в селе Жанатурмыс площади рисовых плантаций в этом году сократили с восьмисот до пятисот гектаров. Посевы разместили лишь на тех участках, которые имеют свободный доступ к воде. Тем не менее нехватку живительной влаги испытывают 15 гектаров рисовых чеков. 
 

На днях будем удобрять поля. Расход воды увеличится. К тому же на носу самый жаркий месяц лета - июль. Рису без воды никак. Если вовремя полив не осуществлять, можем остаться без урожая", - заявил рисовод Аятжан Есжанов. 

 
Отмечается, что большую часть посевных площадей района водой обеспечивает Шиелийский магистральный канал. В этом году местные агрохозяйства самостоятельно провели работы по его очистке и углублению. Это позволило успешно завершить посевную. Теперь важно сохранить урожай. 
 

В прошлом году через управление природных ресурсов мы прибрели для сел 6 водных насосов. В этом - еще восемь через учреждение "Казводхоз". Планируем установить их там, где есть проблемы с доступом к поливной воде. По прогнозам, пик жары в регионе приходится на конец июня и почти до середины июля. Могут возникнуть сложности, но мы справимся", - проинформировал руководитель отдела сельского хозяйства Шиелийского района Мурат Аширбеков. 

 
Чтобы избежать сложностей, орошать поля в районе намерены по графику. По словам специалистов, такой подход позволит эффективно использовать полученную воду.
 

новости по теме

Лимиты на отстрел животных с 1 июля утвердили в Казахстане

29.06.2022, 10:04 1966
Лимиты на отстрел животных с 1 июля утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Опубликован приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении лимита на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года включительно", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, лимит по отдельному виду животных и птиц установлен отдельно для каждого региона.
 
Так, в указанный период разрешается отстрел 15 124 кабанов, 6 кабарги, 1110 маралов, 11 185 сибирских косуль, 515 лосей, 1347 сибирских горных козлов, 150 бурых медведей, 126 рысей (кроме туркестанской), 509 енотовидных собак, 13 904 корсаков, 57 764 лисиц, 15 132 барсуков, 10 297 горностаев, 109 148 ондатр, 391 322 зайцев, 637 солонгоев, 304 430 сурков, 254 000 гусей, 886 000 уток, 52 758 куликов, 87 489 фазанов, 111 338 куропаток, 132 904 голубей, 1842 рядчиков и др.
 
Также разрешается изъятие 20 сайгаков только в научных целях.
 
С полной информацией по лимитам можно ознакомится здесь.

Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
 

Обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области

29.06.2022, 09:45 2651
Обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Жители Атырауской области столкнулись с нарастающим дефицитом питьевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день 70% населения региона получают воду из реки Урал. Усугубляет проблему обмеление водоёма. Местные власти прорабатывают вопрос строительства дополнительных резервуаров и подключения к магистральному водопроводу "Астрахань-Мангистау", информирует "Хабар24".
 
Отмечается, что годовая потребность питьевой воды только в одном Макатском районе составляет 1,5 миллиона кубометров. Её подачу осуществляет местное предприятие "Макат су арнасы". Четыре водных насоса качают до 3000 кубометров воды в сутки. Пока запасов хватает на нужды сельчан и не только. 
 
Но спрос ежегодно растёт, говорят специалисты. 
 

Нами не охвачены зимовки. Сейчас, помимо шести населённых пунктов района, обеспечиваем и месторождения. К примеру, утром 18 тонн отправили на водовозах. Кроме того, есть одна многоэтажка. Начато строительство ещё двух 60-тиквартирных дома", - сказал сотрудник ГКП "Макат су арнасы" Малик Кошимбетов.

 
По данным телеканала, протяжённость водопроводных сетей Макатского района - почти 90 километров. Насосы и четыре резервуара, ёмкостью от 2 до 5 тысяч кубометров каждый, обеспечивают бесперебойную подачу воды в системе. Однако в летний период потребность резко растёт, а давление в трубах снижается. 
 
 "Людям скотину поить надо, огород поливать. Спрос на воду растёт. Сейчас давление в трубах 2,5 атмосферы. После семи часов - 2,6. Решить проблему мы надеемся за счёт строительства двух новых резервуаров ёмкостью до трёх тысяч кубометров воды", - отметил руководитель районного отдела ЖКХ Темирбек Ынырбай.
 
В целом, сдержать дефицит воды в регионе пока удаётся. Но решить проблему полностью, считают специалисты, позволил бы проект по реконструкции магистрального водопровода "Астрахань-Мангистау". Однако последние 4 года он так и остаётся на бумаге.
 

Грозовые дожди и сильную жару обещают казахстанские синоптики в среду

29.06.2022, 08:30 3116
Грозовые дожди и сильную жару обещают казахстанские синоптики в среду
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке ожидается град, на севере, северо-западе, юге - шквал, на юго-западе, юге - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. 
 
В районе Алакольских озер Жетысуской области днем ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду.
 
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, на юге Мангыстауской, Кызылординской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. На западе, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, западе, севере Жамбылской области ожидается очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

28.06.2022, 21:23 9766
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 июня ночью на севере, днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 44 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июня днем на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 29 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
 
29 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.
 
Днем 29 июня на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду. 
 
29 июня в Алматинской области в районе Алакольских озер ветер северо-западный 17-22, днем порывы 30 метров в секунду. 29 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градусов. 
 
В Алматы днем 29 июня ожидается сильная жара - 35-37 градусов.
 
Днем 29 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градусов. 
 
Днем 29 июня на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 37 градусов. 
 
Днем 29 июня в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июня на юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юге, западе, востоке области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 40 градусов.
 
Утром и днем 29 июня на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15- 20 метров в секунду. Днем 29 июня на большей части области ожидается сильная жара - 40-41 градус, на западе, в пустынных районах очень сильная жара - 45 градусов. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте днем 29 июня ожидается сильная жара - 41 градус. 
 
Днем 29 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 29 июня на юге, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июня днем в Павлодарской области на севере, западе, востоке ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на большей части 15-20, на юге области 23 метра в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июня на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
29 июня в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, северный, на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Жители Караганды жалуются на нашествие мотыльков

28.06.2022, 18:32 13591
Жители Караганды жалуются на нашествие мотыльков
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 28 ИЮНЯ - Последнюю неделю жители Караганды, а также городов-спутников жалуются на нашествие мелких бабочек. Тучи серых мотыльков сидят на растительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты говорят, что это луговой мотылек. Сами бабочки не представляют опасности ни людям, ни посевам, так как питаются пыльцой, а вот их гусеницы способны уничтожить урожай, сообщает eKaraganda.
 

На сегодняшний день по области рассылаются сообщения всем хозяйствующим субъектам, а также акиматам об опасности", - сообщил директор Карагандинского филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Кайрат Мухамеджанов.

 
Луговые мотыльки массово размножаются каждые 8-11 лет, за сезон вырастает 1-2 поколения. Ученые причисляют их к особо опасным вредителям для сельхозкультур: в их рационе более 100 видов растений. Прогнозировать, где вдруг появятся толпы серых бабочек, невозможно, так как мотылек может мигрировать на расстояния до 900 километров.
 
Садоводов и сельхозпроизводителей просят запастись разрешенными химическими препаратами, предназначенными для уничтожения насекомых. Причем травить самих бабочек нет смысла. Нужно дождаться появления гусениц и приступать к обработке.
 
 

В Туркестанской области не работает очистное сооружение за 847 млн тенге

28.06.2022, 13:57 16641
ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - В Сайрамском районе Туркестанской области не работает очистное сооружение за 847 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, озеро со сточными водами находится недалеко от села Карабулак. 
 

Все канализационные стоки со всего Сайрамского района собираются здесь и стекают в арык. Потом этой водой поливают клевер для скота и картофель. Люди едят это мясо и экспортируют его. Также употребляем картошку. Водопровода нет, у всех колодцы с подземной водой. А вот эта канализационная вода не фильтруется и впитывается в землю. Потом эта вода попадает к нам в колодцы. А мы ее пьем", - говорит житель села Карабулак Умит Калдаген. 

 
Отмечается, что на строительство очистных сооружений из бюджета было выделено 847 млн тенге. Объект с 2018 года так и не сдали в эксплуатацию. Причина, уверяет подрядчик, кроется в некачественных китайских двигателях. В 2020 году дело направили в суд, но вскоре его закрыли за отсутствием состава преступления.
 

По нашей информации, согласно ПСД стоимость российского оборудования стоит около полумиллиона тенге, чуть больше. Заказчик принял коммерческое предложение на китайское оборудование, которое также стоит около 500 млн тенге. Но вместе с тем, по нашей информации, поставщик двигателя также предоставил ценовое предложение самому подрядчику этого проекта, где эта сумма в два раза ниже", - проинформировал первый заместитель начальника управления агентства по противодействию коррупции Туркестанской области Нурдаулет Самет.

 
Сообщается, что "на бизнесмена, которому государство доверило миллионы, подано 6 жалоб. Однако до сих пор его не внесли в список неблагонадежных. А между тем строительство очистных сооружений закончено лишь на 70%". 
 

В июне 2018 года объект должны были сдать, но подрядчик не справился и закончил строительство лишь зимой. Мы должны были его принять, но подключить насосы застройщик не смог. Мы и не приняли объект. Тогда наш отдел ЖКХ подал в суд. С того времени трижды сменились представители отдела ЖКХ. После этого и до сегодняшнего дня мы подавали иски в суд еще 6 раз", - сообщил заместитель акима Сайрамского района Мадияр Оразалиев. 

 
Местные жители устали от судебных разбирательств акимата и подрядчика. Для них важно одно: скорейший запуск очистных сооружений. Но как скоро решится этот вопрос, пока остается неизвестно.
 

Минфин не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста - Жамаубаев

28.06.2022, 11:13 19596
Минфин не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста - Жамаубаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. ИЮНЯ - Министерство финансов Республики Казахстан не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, сообщил министр Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, вопрос снижения пенсионного возраста в правительстве не обсуждался.
 

Есть закон, мы закон выполняем. Ежегодно выделяется более 2,2 трлн тенге по пенсионным выплатам. Любое изменение требует глубоких расчетов и предметного обсуждения", - сказал он, отметив, что предложения для обсуждения еще не было.

 
Жамаубаев акцентировал, что Казахстан - молодая нация, а Минтруда имеет множество хороших программ по занятости, в том числе для граждан предпенсионного возраста.

Ранее глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, что ведомство ведет расчеты по вопросу снижения пенсионного возраста для женщин.

18 мая заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что в конце 2022 года в Казахстане решат вопрос по снижению пенсионного возраста.  

В нескольких городах Казахстана прошли митинги с требованием снизить пенсионный возраст для женщин. 
 

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики во вторник

28.06.2022, 08:55 22831
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики во вторник
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке ожидается град, на севере, востоке, юге - шквал, на юго-западе - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Абайской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской, на юго-западе Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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