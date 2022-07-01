Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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Обещающую выплаты от Токаева рекламу в соцсетях назвали фейком
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Распространенная в соцсетях реклама, в которой утверждается, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выплате единовременного пособия в размере 72 тысяч тенге работникам здравоохранения, образования и отставным полицейским, является фейком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сайте stopfake.kz, где размещено опровержение, подчеркнули, что информация размещена не на каком-либо официальном сайте или в авторитетном СМИ, а в неизвестном аккаунте.
"На официальном сайте президента РК указов о единовременных выплатах в размере 72 тысяч тенге нет. Информации о подобных мерах социальной поддержки также нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК", - сообщает сайт.
Информации о выплатах не найдено также на портале электронного правительства egov.kz в перечне пособий и социальных выплат в Казахстане.
Сайт предупреждает: это не первый случай, когда мошенники обманывают казахстанцев, обещая несуществующие выплаты. Таким образом злоумышленники завладевают персональными данными граждан, а иногда и их деньгами.
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Грубая и тонкая очистка семян и зерна
- грубая очистка;
- тонкая очистка;
- аспирация;
- калибровка.
В Алматы приступили к сносу незаконно строящегося ЖК
Постановлением Алматинского городского суда иск управления градостроительного контроля города Алматы был удовлетворен, и суд постановил снести данный объект. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей", - проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.
Управлением в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы также было инициировано исковое заявление к ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" о сносе незаконно возводимого объекта", - сообщили в акимате города.
В Нур-Султане проспект Кошкарбаева будет закрыт до 6 июля
В связи с производством ремонтных работ по проспекту Кошкарбаева от улицы Кудайбердыулы до улицы Жумабаева, в том числе через транспортную развязку по проспекту Абылайхана, а также на перекрестках с улицами Тулебаева и Озбекали Жанибекова движение транспортных средств будет полностью перекрыто", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
Для транспорта жилого массива "Железнодорожный" необходимо заранее планировать маршрут через проспект Аль-Фараби в направлении улиц Пушкина и Кобда, а со стороны улицы Жумабаева или жилого массива "Пригородный" использовать параллельные улицы Айнаколь или переулок Кобда", - добавили в департаменте.
Синоптики представили прогноз погоды на июль
Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 метров в секунду. В этот период с вторжением холодных воздушных масс из районов северных морей в северной половине страны температурный фон ночью составит +5 - +13°С, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18 - +28°С до +12 - +17°С, в южной половине республики - спад жары прогнозируется ночью от +20 - +25°С до +12 - +20°С, днем от +30 - +38°С до +23 - +30°С", - сообщают синоптики.
Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане
Пройдут дожди с грозами, на западе ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на севере Казахстана ночью и утром - туман", - информирует РГП "Казгидромет".
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В Нур-Султане перекрыли участок проспекта Кошкарбаева
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