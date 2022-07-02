Синоптики представили прогноз погоды на июль

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В течение первой декады июля на большей части Казахстана под влиянием циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут дожди, временами сильные: в западных регионах Казахстана - в начале месяца, на остальной территории страны - в середине первой декады июля, информирует РГП "Казгидромет".

Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 метров в секунду. В этот период с вторжением холодных воздушных масс из районов северных морей в северной половине страны температурный фон ночью составит +5 - +13°С, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18 - +28°С до +12 - +17°С, в южной половине республики - спад жары прогнозируется ночью от +20 - +25°С до +12 - +20°С, днем от +30 - +38°С до +23 - +30°С", - сообщают синоптики.

В конце первой и в начале второй декады июля вновь вернутся жаркие летние дни. Дневные температуры воздуха будут повышаться: в юго-западной половине страны до +30 - +40°С; на севере, центре и востоке до +25 - +33°С.

В середине месяца очередная порция холодных воздушных масс из районов европейской территории России приведет к понижению температуры воздуха. С фронтальными разделами на большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах с пыльными бурями и усилением ветра.

Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха в южной половине страны ночью от +15 - +20°С до +18 - +25°С, днем от +25 - +30°С до +35 - +42°С, в северной половине ночью от +10 - +15°С до +15 - +20°С, днем от +20 - +28°С до +28 - +35°С.