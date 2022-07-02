В Алматы приступили к сносу незаконно строящегося ЖК

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Абайской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 июля в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
2 июля на большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, на северо-западе, юге области 15-20 метров в секунду.
2 июля днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в северной половине, центральной части области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
2 июля на западе, юге, в центре Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
2 июля на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.
Днем 2 июля на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге области 15 метров в секунду. Днем на западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.
2 июля в центре, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 3 июля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 2-3 июля ветер северо-восточный, 2 июля в горных районах, днем 3 июля на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 3 июля на юге, западе области ожидается сильная жара - 38 градусов.