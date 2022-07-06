Антимонопольное расследование проводится в отношении Атырауского университета

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы, установленный законом РК "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" от 25 июня 2008 года № 47-IV, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Перенос столицы из Алма-Аты в центр Казахстана был определен постановлением Верховного Совета РК "О переносе столицы Республики Казахстан" от 6 июля 1994 года № 106-XIII (именно поэтому 6 июля считается Днем столицы). Окончательное решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу президент РК Нурсултан Назарбаев принял в 1997 году и указом от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Казахстана была объявлена Акмола.

6 мая 1998 года указом президента РК "О переименовании города Акмолы - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу" от 6 мая 1998 года № 3941 столица была переименована.

10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. И с момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля.

В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.