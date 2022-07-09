КГА: угрозы приостановки пассажирских рейсов в Казахстане нет

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Комитете гражданской авиации прокомментировали угрозу приостановки пассажирских рейсов в Казахстане из-за дефицита топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с проведением в июле планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) общий объем производства авиатоплива на внутреннем рынке на текущий месяц составил 43 тысячи тонн, что меньше среднемесячного производства на 20 тысяч тонн", - проинформировали в комитете.
По данным КГА, в настоящее время наблюдается увеличение объемов потребления авиатоплива, что непосредственно связано с ростом основных показателей после постепенного восстановления полетов.
Отмечается, что в мае и июне потребление авиатоплива возросло до 80 тысяч тонн в месяц, в июле и августе с учетом сезонности потребление ожидается на уровне 90 тысяч тонн в месяц.
В условиях ограниченного производства авиатоплива на внутреннем рынке в целях недопущения срыва программы полетов авиакомпаний и отмены рейсов Министерству энергетики рекомендовано объемы выработанного авиатоплива в июле текущего года в приоритетном порядке распределить между отечественными авиакомпаниями ("Эйр Астана", СКАТ, Qazaq Air), выполняющими пассажирские перевозки", - сообщили в комитете.
В КГА заверили, что угрозы по приостановлению или отмене регулярных пассажирских рейсов не имеется, а основные объемы законтрактованного авиатоплива, в том числе импортного, для аэропорта Алматы, по информации администрации аэропорта, находятся в пути.