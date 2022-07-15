В столице состоялась встреча выпускников вузов КНР

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Ситуация вокруг непродуманной точечной застройки на территории столицы становится все более напряженной. Об этом сегодня говорили во время нового LIVE-эфира на YouTube-канале Народной партии Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НПК пригласила членов инициативной группы "SOS ЦЕЛИНОГРАД", представителей районного акимата, экспертов.

Нет качества городской среды - это приводит к большому количеству городских конфликтов, которые иногда становятся драматичными. Мы видели трагические события с гибелью одного случайного человека во время протестов в Алматы", - сказал директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев.

Проблематика точечной застройки без учета мнений горожан обсуждалась ранее - в апреле на форуме QazUrban, где выступили активисты проблемных объектов жилого строительства.

Предположу, что эти проблемы не решаются ни на системном уровне, ни на законодательном уровне, ни конкретно по объектам", - отметил Рахим Ошакбаев.

На протяжении 5 месяцев инициативная группа "SOS ЦЕЛИНОГРАД" добивается приостановки строительства многоэтажного жилого комплекса и бизнес-центра возле их дома и на их месте строительства сквера и детского образовательного центра.

Строительство ведется на месте полузаброшенного гаражного кооператива площадью 1,5 га на пересечении улиц Кумисбекова и Косшыгулулы. Акимат города выдал разрешение на постройку четырех 21-этажных ЖК, два 9-этажных бизнес-центра, 7-этажного паркинга.

Активисты обратились в Народную партию Казахстана за помощью.

Со своей стороны НПК направила запросы в ответственные государственные органы, вместе с тем предложила обратившимся в партию горожанам в онлайн-формате рассмотреть ситуацию вокруг проблемных столичных объектов с приглашением экспертов, чиновников и жильцов.

Член инициативной группы "SOS ЦЕЛИНОГРАД" и общественного объединения Menin Elim Dala Айжан Атежанова отметила, что жильцы так и не смогли получить полную информацию о плане детальной планировки в своем районе. Игнорирование чиновниками просьб об информировании вынудило жителей столицы начать борьбу за свои права.

За 5 месяцев борьбы мы направили только от нашей инициативной группы порядка 30 писем именно по нашему участку", - сказала Айжан Атежанова.

Горожане также подали заявку на проведение мирного митинга, но в районном акимате им отказали.

Уплотнение строительства уже сейчас привело к дискомфорту. По словам Айжан Атежановой, ежедневно в их дворе настоящая очередь для того, чтобы просто посидеть на лавочках. Не хватает на территории школ, детских садов и детского образовательного центра - многие жильцы вынуждены возить детей во Дворец школьников.

Руководитель отдела городского планирования района Сарыарка Сауле Алкуатова, говоря о жалобах жильцов ЖК "Целиноград" на отсутствие свободного доступа к информации о планируемом строительстве, отметила: "Эта информация ограниченного доступа".

По мнению члена парламентской фракции НПК, депутата мажилиса Ирины Смирновой, подобная ситуация недопустима.

Время убеждения чиновников прошло, наступает время конкретных действия. Мы, как партия, как народная партия, активно сотрудничаем с гражданским сектором и должны разработать очень понятный механизм действий", - сказала Ирина Смирнова.

Среди прозвучавших предложений - организация встречи инициативной группы с генеральным прокурором РК и председателей Антикоррупционной службы РК для получения правовой оценки отписок чиновников столичного акимата.

Помимо этого, НПК считает важным поддержку инициативных групп, пытающихся добиться от столичного акимата хотя бы приостановки точечной застройки от столичного акимата для совместного принятия компромиссных и комфортных для горожан решений.

Напомним, 11 июня митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека.

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.

7 июля в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города.

Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.