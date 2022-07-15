В столице состоялась встреча выпускников вузов КНР

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось праздничное мероприятие в честь дня китайской культуры, организованное сообществом "Дружбы выпускников вузов Китая в Казахстане", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Я уверена, что взаимный культурный обмен еще больше укрепит дружбу между нашими странами", - выступила с приветственным словом учредитель сообщества "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.
По ее словам, на этот год объединением запланирован ряд полезных и уникальных мероприятий, среди которых встреча с китайскими предприятиями, встреча, посвященная установлению дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.
Кроме того, объединение подготовило ряд мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников китайских вузов.
В народе говорят: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Эти слова в полной мере описывают дружественное отношение народов Китая и Казахстана", - добавила спикер.
Отмечается, что объединение выпускников вузов Китая было основано в 2021 году и стало уникальной площадкой, с помощью которой можно укреплять взаимоотношения стран и перенимать много полезного от обеих культур.
Мы, как представители молодежи Казахстана, внесем свою лепту в развитие дружбы с Китаем", - подчеркнула Джамиля.
Встречу выпускников украсил праздничный концерт с участием воспитанников столичных хореографических и вокальных организаций.
Деятельность этой организации и общественного фонда очень значительна, потому что именно выпускники зарубежных вузов зачастую становятся агентами изменений, они становятся той соединяющей нитью между двумя странами, которая соединяет экономический потенциал и возможности, а также кульутрно-образовательный потенциал", - заявила директор департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета Алия Каймолдинова.