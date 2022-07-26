В зоопарке Караганды животным устраивают "разгрузочные" дни

Фото: Патриот Караганды
КАРАГАНДА. 25 ИЮЛЯ - Жительница Караганды увидела в зоопарке худую лису, которая выглядела болезненно. Она лежала в клетке и не реагировала ни на что, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Женщина подошла к сотруднице зоопарка и показала фото умирающих от голода лисиц, сообщает "Патриот Караганды".
Она на меня наорала, заявив, что якобы они им устраивают разгрузочные дни и кушать по воскресеньям не дают! Это нормально?" - рассказывает карагандинка.
В администрацию зоопарка подтвердили, что животных в определенные дни не кормят специально.
Что касается разгрузочного дня - это мировая практика, применяемая в зоопарках. Считается, что голодные или разгрузочные дни оказывают положительное воздействие на организм, помогают ему очиститься от накопившихся в клетках вредных веществ, справиться с воспалительными процессами, нейтрализовать воздействие свободных радикалов и в целом оздоровить организм как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. То есть помогают продлить срок жизни животного", - сообщили в зоопарке.
В зоопарке просят не считать "голодные" дни пыткой.
В природе у волков и крупных представителей кошачьих голодные дни - это не редкость. Не каждый день у крупного хищника случается удачная охота, поэтому хищники адаптировались наедаться впрок: один волк может съесть около 10 килограммов еды за один прием и потом не есть ничего в течение нескольких дней, иногда даже недель. В нашем зоопарке мы устраиваем подобные разгрузочные дни раз в месяц", - сообщили в зоопарке.