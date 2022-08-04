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Аким Алматы встретился с гендиректором ВОЗ

03.08.2022, 20:37 17116
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе противодействия COVID-19, обучения специалистов и привлечения новых технологий. Во встрече также принимала участие министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает пресс-служба акимата города.
 
В ходе обсуждений было отмечено, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается стабильной - город находится в "зеленой" зоне, обеспечен необходимыми ресурсами для борьбы с коронавирусной инфекцией и следует рекомендациям ВОЗ. Глава города Ерболат Досаев подчеркнул, что пандемия COVID-19 выявила слабые места в системе здравоохранения города. 
 

Пандемия показала, что в первую очередь необходимо улучшать качество первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Для этого планируется модернизация и развитие медицинских учреждений, оказывающих ПМСП, усиление кадрового потенциала, реализация передовых практик и рекомендаций ВОЗ. Следующие 2-3 года имеют критическое значение для реформирования городской системы здравоохранения", - сообщил аким Алматы.

 
В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поддержал главу города и выразил готовность ВОЗ к активному сотрудничеству. 
 

ВОЗ сконцентрирован на центре первичной медико-санитарной помощи, который даст миру много возможностей. В следующем году в Нью-Йорке состоится встреча высокого уровня по всеобщему охвату медицинским страхованием. Мы хотели, чтобы Казахстан работал с нами и занял ведущую роль по аспектам первичной медико-санитарной помощи", - сказал Тедрос Гебрейесус.

 
Стороны также договорились об усилении сотрудничества в рамках функционирующего на территории Алматы географически удаленного регионального офиса ВОЗ по ПМСП. 
 
Глава города отметил, что крайне заинтересован в использовании прогрессивного мирового опыта и лучших практик для развития сферы здравоохранения Алматы.
 

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В Алматы полиция получит право закрывать стихийные рынки

04.08.2022, 12:38 976
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о новых правилах для уличной торговли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касательно неорганизованной торговли у нас будут приняты новые правила, мы их уже разработали. Департамент полиции города сможет накладывать штрафы и закрывать стихийные базары. Правила разработаны, отправили на рассмотрение в Министерство юстиции РК. Надеемся, что до 15 августа текущего года они согласуют эти правила", - сообщил Ерболат Досаев. 

 
По данным пресс-службы акима города, через 10 дней после утверждения новые правила незамедлительно вступят в силу. После их утверждения администрация города и полиция будут вести борьбу с незаконной стихийной торговлей не только в Бостандыкском районе, но и во всем городе. 
 

В Минобороны РК опровергли заявление одного из СМИ о приоритете ведомства к иностранным производителям оборонной промышленности в ущерб отечественным

04.08.2022, 11:44 1651
В Минобороны РК опровергли заявление одного из СМИ о приоритете ведомства к иностранным производителям оборонной промышленности в ущерб отечественным
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Министерстве обороны Республики Казахстан прокоммнеторивали материал, размещенный на ресурсе одного из казахстанских СМИ, в котором редакция поднимает вопросы оборонной промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Минобороны РК, в опубликованном материале "звучат претензии ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" к оборонному ведомству, которое якобы отдает приоритет российским и турецким производителям в ущерб казахстанскому ОПК, что может повлечь его остановку".
 

Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники. При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных", - заявили в оборонном ведомстве.

 
В МО пояснили, что при приобретении военной техники и вооружения ведомство ориентируется исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя "цена - качество".
 

Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества", - подчеркнули в ведомстве.

 
Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов ВиВТ на вооружение чётко регламентирован Правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определённой данным документом.
 

Вопрос закупки турецких БКМ будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний", - говорится в заявлении.

 
Также отмечается, что производственные проблемы ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", связанные с экономическими просчетами, маркетинговыми ошибками и кредитами в банках второго уровня, не являются предметом обсуждения с оборонным ведомством. 
 

Попытки манипулирования общественным мнением, ссылаясь на собственные финансовые проблемы, и оказания давления на Министерство обороны, являются бесполезными, и могут в самое ближайшее время иметь правовые последствия", - предупредили в Минобороны.

 
По реплике о лоббировании в ведомстве сообщили, что глава оборонного ведомства как первый руководитель "принимает активное участие в детальном изучении всех военно-технических проектов, диверсификации приобретаемой продукции, изучении их огневых возможностей, защищенности личного состава и других параметров. 
 
Отмечается, что в данный момент Министерство обороны осуществляет взаимодействие в части компетенции со значительным количеством зарубежных компаний.        "Основным приоритетом для оборонного ведомства является повышение боеготовности и усиление огневой мощи, отвечающей современным требованиям. В целом, напоминаем, что Министерство обороны всегда готово к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе", - добавили в МО РК.

С полным текстом заявления Минобороны можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин.
 

Участок парка "Южный" в Алматы намерены вернуть городу через суд

04.08.2022, 10:34 3741
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - На встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким мегаполиса Ерболат Досаев сообщил, что часть территории парка "Южный" будет возвращена городу через суд, так как его владелец не согласен с компенсацией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время моего первого объезда по Бостандыкскому району жители обратились ко мне с просьбой вернуть земельный участок в парке "Южный". 19 апреля акиматом города Алматы принято постановление об изъятии данного участка, но владелец не согласен с суммой компенсации. Поэтому акиматом инициировано исковое заявление в экономический суд о принудительном изъятии земельного участка для госнужд", - сказал Ерболат Досаев.

 
Он уточнил, что в случае положительного решения площадь парка "Южный" увеличится на 2,8 гектара.

Досаев признал, что основной проблемой Бостандыкского района остается массовая и точечная застройка.
 

Досаев: основной проблемой Бостандыкского района остается массовая и точечная застройка

04.08.2022, 09:56 5191
Досаев: основной проблемой Бостандыкского района остается массовая и точечная застройка
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - На встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации акима, в Бостандыкском районе имеется 6 площадок активной застройки, где за последние годы темпы строительства жилья намного опережали строительство всей социальных инфраструктуры. 
 
Он напомнил, что для системного решения обеспеченности социальными объектами в июне этого года внесены дополнения в регламент застройки города в части ограничения этажности жилых домов до 9 этажей южнее проспекта 
 
 и севернее проспекта Аль-Фараби и введения обязательного требования по строительству социальных объектов при разработке эскизного проекта. По всем объектам перед началом строительства будут проводиться общественные слушания.
 
Досаев подчеркнул, что работа по новым правилам застройки уже начата. 
 
Он также отдельно остановился по конкретным адресам застройки, которые волнуют жителей района. 
 
Так, для обеспечения жителей района ТРЦ "Мега Алма-Ата" социальными объектами акиматом города Алматы выкуплен земельный участок под строительство поликлиники на 500 посещений с парковой зоной. Разработка ПСД - в начале следующего года и начало СМР - в IV квартале 2023 года. 
 

Планируется строительство школы на 1000 мест на проспекте Аль-Фараби - Гагарина, детского сада на 120 мест на проспекте Аль-Фараби - Радостовца, организация пешеходной улицы Радостовца", - заверил глава города.

 
Он также пообещал, что в районе АДК до 1 октября в ЖК "Акварель" будут открыты 2 детских сада по 150 мест каждый. "После переезда ТОО "Конкрит продакст" во второй половине 2023 года начнется строительство новой школы на 900 ученических мест, встроенного детского сада на 180 мест, пункта первой медицинской помощи, участкового пункта полиции и сквера. В сентябре начнется строительство пристройки на 300 мест к школе № 65, срок завершения - 1 сентября следующего года", - сообщил он.
 
В районе автопарка № 2 застройщиком ТОО "BI group" корректируется проект строительства жилого комплекса, который будет включать школу на 900 мест, детский сад на 300 мест, зеленую зону на 1,2 гектара. При этом этажность жилого комплекса будет не более 9 этажей.
 
Ранее в раоне улиц Сатпаева и Шагабутдинова предусматривалось строительство двух ЖК с 11 домами. На сегодня застройщиком проект пересматривается. Планируется сократить количество домов. На высвобожденной территории предусматривается строительство городского парка площадью 1 гектар, сквера и парковочных мест для общего пользования, а также административного здания.
 
По проспекту Абая в рамках поддержки образования города Алматы застройщиком подписан меморандум на выкуп земельного участка площадью 60 соток в квадрате улиц 20-я линия - Мынбаева - Каримова - проспект Абая.         "На этой территории планируется совместно с застройщиком строительство детского сада, променадной зоны для пешей прогулки, площадки для занятия спортом, детской площадки, сквера между улицами 20-я линия и Каримова", - сообщил Ерболат Досаев.
 
По району бывшего плодоконсервного комбината застройщиком "Рамс" проект пересмотрен на уменьшение количества домов с 57 до 37. При этом проект дополнен строительством социальных объектов: школа на 1100 мест, участковый пункт полиции, 2 детских сада по 120 мест каждый. Кроме того, застройщиком проводится процедура изъятия земельных участков с ориентировочной площадью 1,3 гектара с северной и южной сторон от участка под благоустройство и озеленение.
 

Кроме того, 14 июля принято постановление акимата Алматы по изъятию земельного участка на улице Жарокова - Левитана площадью 30 соток. На этой территории до октября 2023 года для досуга и отдыха жителей района будут установлены спортивные, детские и workout-площадки. "По передаче на баланс города отдельных земельных участков ЖК "Mountain Drive" хочу сообщить, что часть земельного участка перешла в коммунальную собственность, по другой части разрабатывается землеустроительный проект. После нами будет принято постановление акимата Алматы. В настоящее время в районе расположено 35 садоводческих товариществ, на сегодня по 7 принято решение перевода целевого назначения на ИЖС", - добавил Досаев.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы усиливается конфликт между горожанами и застройщиками. 
 
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно
 
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

04.08.2022, 08:25 5961
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В четверг большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне атмосферных фронтов. Смещаясь с севера на юг, на юге, востоке, в центре и в горных районах фронты вызовут дожди, грозы, порывистый ветер, в горных районах юга, днем юго-востока - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, северо-западе республики ожидается туман. Лишь на западе, севере страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.
 
В горных районах Жамбылской области, днем в Жетысуской области ожидается сильный дождь.
 
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

03.08.2022, 21:25 15966
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Улытауской, Карагандинской, Абайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидрмоет", 4 августа в центре и на юге Улытауской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. 
 
4 августа в центре, на юге и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. 
 
4 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 4 августа по Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.
 
4 августа в южной половине Акмолинской области ожидается порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.
 
Днем 4 августа в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.
 
4 августа днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза.
 
Ночью и утром 4 августа на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, юге области 15-20 м/с.
 
4 августа на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем на севере области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ранее казахстанские синоптики представили прогноз погоды на 4-6 августа.
 

В Алматы пассажиры 8 часов ждали вылета в Турцию

03.08.2022, 19:42 18281
В Алматы пассажиры 8 часов ждали вылета в Турцию
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Рейс KC915 по маршруту Алматы - Анталья от 3 августа планировался в 09.40 по местному времени на воздушном судне Б-767 (регистрационный номер P4-KEA), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По технической причине произведена замена воздушного судна и рейс задержан до 18.00 3 августа по времени Алматы. Время задержки составит 8 часов 20 минут. Рейс KC916 по маршруту Анталья - Алматы от 3 августа также задержан с 13.40 до 21.40 по времени Антальи по причине позднего прибытия воздушного судна", - сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.

 
В ведомстве напомнили, что всем пассажирам задержанного рейса предусмотрено оказание услуг (комната матери и ребенка, прохладительные напитки, питание, гостиница) согласно статье 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации. 
 

В одном из сел Акмолинской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза

03.08.2022, 16:11 22511
КОКШЕТАУ. 3 АВГУСТА - В селе Петровка Акмолинской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установить ограничительные мероприятия на территории села Петровка Николаевского сельского округа Астраханского района Акмолинской области, в связи с возникновением болезни бруцеллез мелкого рогатого скота", - цитирует Казтаг решение местного акимата. 

 
Сообщается, что документ уже введен в действие. 
 
Бруцеллез – зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
 

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