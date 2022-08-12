В Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара из стабфонда

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КОСТАНАЙ. 11 АВГУСТА - Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники акимата и АО "СПК Тобол", используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости в 420 тг/кг из стабилизационного фонда области. За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой вместо предусмотренной 10%", - сообщили в Антикоррупционной службе.
В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально значимым проблемам в регионах продолжается", - говорится в сообщении.