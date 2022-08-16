В Алматы изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов

АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Несколько автобусных маршрутов поменяли схемы движения в южной столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 15 августа запущен новый маршрут № 53. Он будет курсировать от микрорайона Мамыр-1 по улице Момышулы до проспекта Райымбека, за горбольницей № 7 сворачивать направо в сторону микрорайона Теректы, где после школы № 184 будет разворачиваться и ехать в обратном направлении. После проспекта Райымбека, поднимаясь по улице Момышулы, будет сворачивать на проспект Абая, потом улица Саина - улица Шаляпина до конечного остановочного пункта на улице Момышулы, сообщили в транспортном холдинге Алматы.

С 15 августа изменены схемы маршрутов №№ 110, 212, 116, 137 и 138.

Теперь маршрут № 110, двигаясь по проспекту Абая, будет доезжать до станции "Момышулы", далее по схеме.

Маршрут № 212, двигаясь по улице Жандосова, будет сворачивать на улицу Саина, после улицы Рыскулбекова разворачиваться и ехать в обратном направлении до улицы Жандосова, далее по схеме.

Маршрут № 116 теперь при движении из мкр. Нурлытау после пр. Аль-Фараби будет сворачивать на проспект Гагарина - улица Тимирязева - улица Радостовца - улица Жандосова - проспект Гагарина - улица Толе би - улица Розыбакиева, далее по схеме. В обратном направлении улица Розыбакиева - улица Толе би - проспект Гагарина - улица Жандосова - улица Айманова - улица Тимирязева - проспект Гагарина - улица Кожабекова - улица Розыбакиева, далее по схеме.

С 15 августа маршрут № 137 разделился на два - № 137 и № 138.

Маршрут № 137 будет начинать движение с ТЦ "Адем-1", далее по схеме. В обратном направлении доезжать до развязки на Северном кольце, разворачиваться и ехать до конечного остановочного пункта ТЦ "Адем-1".

Маршрут № 138 будет курсировать от рынка "Жетысу" по проспекту Рыскулова - проспект Сейфуллина - улица Акан серы - улица Жумабаева - Северное кольцо до ТЦ "Адем-1". В обратном направлении Северное кольцо - улица Жумабаева - проспект Сейфуллина - проспект Рыскулова - улица Жаяу Мусы до рынка "Жетысу".