Депутат маслихата Алматы предложил запретить плеваться на законодательном уровне

Фото: facebook.com/Сергей Пономарев
Мое предложение к коллегам-депутатам и городскому акимату: срочно разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, ввести запрет не только на плевки, но и разбрасывание окурков, мусора, семечек, жвачек и закрепить это на законодательном уровне. Призываю всех неравнодушных горожан поддержать это начинание, давайте уже начнем не на словах, а на деле любить свой город", - написал депутат на своей странице в Сети.
По его словам, несмотря на возмущения и обсуждения, люди продолжают плеваться повсеместно в разных общественных местах, в том числе на детских площадках.
Эта бескультурная привычка не только неприятна и омерзительна, но и опасна для здоровья! Плевки, по мнению эпидемиологов, являются источником многих заболеваний: даже в высохшей слюне человека может быть герпес, краснуха, туберкулез, гепатит, пневмония", - заявил Сергей Пономарев.
Депутат подчеркнул, что необходимы кардинальные меры для борьбы с пагубной привычкой горожан, и привел в пример международный опыт.
Если такие вопросы уже задают в открытую – значит, накипело, и это не просто "местечковая" проблема, пока у нас полагаются на самосознание и воспитанность. А как в мире? Наказание за харчки уже действует в Шанхае, Индии, и даже в соседнем с нами Кыргызстане! В Индии после ковида за плевок можно получить год тюрьмы. В Кыргызстане возникло целое общественное движение противников плевков "Туркубе" или "Не плевать", его поддержало правительство. В Китае перед олимпиадой в Пекине озаботились этим вопросом и ввели запреты, чтобы отучить миллионы сограждан от этой пагубной привычки", - добавил депутат.
Сергей Пономарев отметил, что в Алматы продолжают плеваться по всему городу. Депутат считает, что это массовая привычка горожан плохо отражается на самом статусе культурной столицы Казахстана и ее туристическом образе.
За город стыдно перед гостями! При этом число туристов в Алматы в этом году увеличилось в 2,5 раза. И чем прославится на весь мир культурная столица Казахстана? Засохшей субстанцией на тротуарах? Считаю, что к плевкам должно быть непримиримое отношение, если хотите, нулевая терпимость! Предлагаю строго наказывать за столь бесцеремонное отделение мокроты, которое портит окружающим настроение. На сегодня прямой ответственности за эту привычку нет", - написал Сергей Пономарев.