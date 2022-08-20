Депутат маслихата Алматы предложил запретить плеваться на законодательном уровне

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Абайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 августа в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 17-22 метра в секунду.

20 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

20 августа днем в горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем на севере, юге и в горных районах области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 20 августа на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохранится сильная жара 40 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа в Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

20 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 20 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

20 августа в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа на востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

20 августа ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

20 августа на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 18-23 метра в секунду, ночью порывы 28 метров в секунду.

20 августа ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Утром и днем 20 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 20-21 августа в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.