Озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши" актер Сергей Григорьев ушел из жизни

МОСКВА. 20 АВГУСТА - Российский актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О кончине актера сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная, сообщает РИА Новости

Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00", - написала Озерная в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Причина смерти не называется.

Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства.

Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.

После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.