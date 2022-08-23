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День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

22.08.2022, 15:33 17661
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы в День памяти Динмухамеда Кунаева состоялось возложение цветов к памятнику политика, установленному в центре Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В церемонии приняли участие родные и близкие Кунаева, замакима Алматы Арман Кырыкбаев, представители общественности и жители города", - сообщили в горакимате

 
В доме-музее прошла экскурсия по обновленным экспозициям. Специалисты провели восстановительные работы в музее в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля.
 
Под руководством Кунаева в Алматы построены многие архитектурные достопримечательности, ставшие визитной карточкой города. Это гостиница "Казахстан", Дом дружбы, каток "Медеу", театры имени Лермонтова и Ауэзова и другие. 
 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

22.08.2022, 21:25 10841
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 августа на севере, востоке Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
 
Днем 23 августа на западе, востоке и центре Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градуса. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 23 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.
 
23 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
23 августа днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15 м/с.
 
23 августа ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
 
23 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный на юге области 15-20 м/с. 
 
23 августа на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с.
 
23 августа ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.
 
23 августа ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. 
 
23 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 23 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 21-23 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 21-22 августа порывы 23 м/с. 
 

В Алматы за сутки оштрафовали 114 мопедистов

22.08.2022, 16:21 16371
В Алматы за сутки оштрафовали 114 мопедистов
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы 114 мопедистов оштрафованы за сутки на сумму около 700 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С наступлением летнего периода увеличилось число лиц, управляющих мопедами и электросамокатами, и, как следствие, стало больше количество нарушений ПДД с их участием. Как показывает статистика, количество ДТП с участием мобильного транспорта возросло в 4 раза", - сообщает Polisia.kz


В полиции подчеркнули, что в настоящее время усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. 
 

Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено 114 нарушений ПДД РК, допущенных мопедистами. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 698 тысяч 364 тенге", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев. 

 
По данным спикера, за 6 месяцев этого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб. При этом 21 ДТП произошло с участием детей на самокатах и скутерах. 23 ребенка получили травмы.
 

Ранее сообщалось, что в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля. 

Напомним, заместитель председателя комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев рассказал на брифинге, нужны ли будут водителям электросамокатов права и сколько лет должно быть управляющему. 
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт рассказала, почему жертвы домашнего насилия не обращаются за помощью

22.08.2022, 13:01 23491
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт рассказала, почему жертвы домашнего насилия не обращаются за помощью
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова рассказала, почему жертвы домашнего насилия не обращаются за помощью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть несколько причин, почему женщины не обращаются (за помощью. - Прим. ред.). В первую очередь - это страх, вызванный перед агрессором, потому что все понимают, что его заберут на 3 часа максимум и выпустят за такое преступление, и, конечно, агрессии будет еще больше. Та модель, которая у нас присутствует по защите от насилия в семье, она вообще нам никак не помогает, ни женщинам, ни нам, правозащитникам, с этим работать", - сообщила Дина Смаилова. 

 
Она также подчеркнула, что "с этой моделью работать очень сложно". 
 

Запугать агрессора тем, что вызовут на 3 часа на какую-то беседу профилактическую, вообще смешно", - заявила правозащитница. 

 
По ее словам, большинство женщин, которые общаются в фонд, боятся экономических проблем. 
 

Большинство из них не имеет своего жилья, не имеет работы, не имеет дохода какого-то либо на руках маленькие дети и они полностью зависимы от мужа (…) Попасть в кризисный центр - это не самый лучший выход (…) не каждая женщина согласиться пойти туда. Идут уже только те, которые уже понимают, что их жизни угрожает прям серьезная опасность, которые уже осознают всю опасность того, что совершают с ними партнер. Вот это две основные причины. Нам нужно привести законодательство в порядок, чтобы женщины чувствовали защищенность", - подчеркнула руководитель фонда "НеМолчи". 

 
По ее словам, еще одной причиной является менталитет. 
 

Есть еще наши проблемы менталитета, когда кому-то очень стыдно, кому-то неудобно перед родственниками, кто-то очень боится своих родственников, позор, "уят" и все такое. Я считаю пережитками, потому что такие страшные преступления у нас на почве семейно-бытовых конфликтов. Мы их постоянно пытаемся обнародовать, чтобы женщины понимали, что они в опасности, что есть выход из положения, что можно с этим бороться, но, к сожалению, не каждая готова к такой борьбе", - добавила Дина Смаилова.

 
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане разыскивают потерпевшую женщину из видеоролика. По данным полиции, сообщение и заявление не поступали. 
 
По информации МВД, с начала года в полицию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту. Из них 43 тысячи были "списаны", поскольку потерпевшие по приезде полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника.
 
На сегодня полномочия полиции в сфере семейно-бытовых правонарушений ограничены. Полиция может привлечь домашних тиранов к ответственности только при наличии заявления. 
 

Прокуратура выявила нарушения в строительстве крупного жилого комплекса в Алматы

22.08.2022, 12:45 25676
Прокуратура выявила нарушения в строительстве крупного жилого комплекса в Алматы
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Прокуратурой города Алматы установлены нарушения архитектурных норм при строительстве крупного жилого комплекса, расположенного на улице Сатпаева, 26/4, Бостандыкского района (застройщик ТОО "Bi-RealtyAlmaty"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как установили в городской прокуратуре, в эскизном проекте превышены нормы по допустимым параметрам плотности населения и застройки, не дана должная оценка возможного возникновения нагрузки на социальные объекты и объекты образования, что приведет к дефициту детских садов и общеобразовательных школ.
 

18 августа 2022 года решением суда в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры Бостандыкского района о признании действий уполномоченного органа по согласованию эскизного проекта незаконным (решение не вступило в законную силу)", - говорится в сообщении ведомства.

 
В настоящее время предварительные строительные работы на данном участке приостановлены до полного устранения нарушений. 

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.  

В каких районах Алматы запретили высотную застройку и строительство на склонах, рассказали в акимате.

Как сообщалось ранее, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.    

Известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 

В каких регионах Казахстана учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

22.08.2022, 12:14 26996
В каких регионах Казахстана учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 миллиона учащихся начальных классов необходимо ежегодно дополнительно порядка 150 млрд тенге. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Бесплатным горячим питанием обеспечены более 607 тысяч учащихся 1-4-х классов (41%), в том числе 100% в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей, 1-х классов Акмолинской, Мангистауской областей", - говорится в ответе Тугжанова на депзапрос.

 
Он отметил, что с сентября этого года планируется обеспечить бесплатным школьным питанием учащихся 1-4-х классов Алматы. При этом решение вопросов организации для каждого школьника бесплатного питания в связи с их высокозатратностью будет осуществляться поэтапно. 
 

Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 млн учащихся начальных классов необходимо ежегодно порядка дополнительно 150 млрд тенге, с 1-11-й классы дополнительно - более 380 млрд тенге ежегодно", - проинформировал вице-премьер.

 
Он добавил, что меры социальной поддержки правительством планируется проработать в рамках национального проекта в интересах детей на 2023-2027 годы, вопрос разработки которого предусмотрен планом по проведению Года детей. 
 

Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана

22.08.2022, 08:20 31126
Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана в понедельник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С обширным северо-западным антициклоном по-прежнему на большей территории Казахастана сохранится погода без осадков. С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Кроме того, местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе - туман, ночью на востоке на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. Днем на юго-западе ожидается пыльная буря.
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Полиция Талдыкоргана разыскивает потерпевшую женщину из видеоролика

21.08.2022, 20:05 56516
Полиция Талдыкоргана разыскивает потерпевшую женщину из видеоролика
Фото: Кадр с видео
ТАЛДЫКОРГАН. 21 АВГУСТА - Полицейские Талдыкоргана прокомментировали видео с избиением женщины, распространяемое в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Видео принято во внимание и изучается. Выяснилось, что указанное происшествие имело место вечером 20 августа в Талдыкоргане на улице Кабанбай батыра близ улицы Акын Сара", - сообщили в департаменте полиции Жетысуской области. 


 
Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. В связи с чем по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.
 
Полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по телефону 8 702 807 9427 либо 102.
 

17 участников январских погромов в Таразе получили условное наказание

21.08.2022, 19:29 51511
17 участников январских погромов в Таразе получили условное наказание
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В суде Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении 17 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокурор просил всем 17 подсудимым назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет и с применением статьи 63 УК РК постановить наказание условно с установлением пробационного контроля на тот же срок, сообщили в пресс-службе суда № 2 в Таразе.
 
В ходе судебного заседания рассмотрено уголовное дело в отношении 17 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору, покушение на кражу с незаконным проникновением в служебное помещение по статьям 272, часть вторая, 188, часть третья, пункту третьему 24 части, третьей - 188 части третьей пункту третьему УК РК. 
 
Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимые Г., А., Б., Б., А., К., С., Б., Ш. принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества. Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш., воспользовавшись массовыми беспорядками, совершили тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в служебное помещение группой лиц по предварительному сговору, А. совершил покушение на кражу с незаконным проникновением в служебное помещение, информировали в пресс-службе суда Тараза.
 
Все подсудимые вину признали, поддержали процессуальное соглашение.
 
Сообщается, что потерпевшие не возражали против заключения процессуального соглашения и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
 

Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений, и за его совершение предусмотрено наказание от 2 до 7 и от 3 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. 

 
При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимых. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
 
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения подсудимым Г., А., Б., Б., А., К., С., Б., Ш. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы по 4 года каждому, А. назначено 2 года лишения свободы, обвиняемым Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК всем осужденным наказание в виде лишения свободы назначено условно с установлением пробационного контроля на тот же срок. 
 
Приговор в законную силу не вступил.
 

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