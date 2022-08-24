От жары до заморозков: штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 августа на севере Акмолинской области ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
Днем 24 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градуса. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 24 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
24 августа на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
24 августа ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
24 августа ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
24 августа на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте 24 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
24 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 24, сутки 25-26 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.