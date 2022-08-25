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В ближайшие дни на севере Казахстана похолодает

24.08.2022, 12:02 17941
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В ближайшие три дня на севере Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
По информации синоптиков, дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +27 - +38°С, на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25 - +32°С до +20 - +28°С, на севере - понижение от +22 - +27 до +18 - +23°С, основной фон температуры в центре и на востоке страны - +18 - +28°С, на юге +28 - +35°С, юго-востоке - +20 - +30°С.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

24.08.2022, 21:26 9686
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 августа на юге Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 25 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градуса. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
25 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
25 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
25-27 августа в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 25 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 25 августа на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза.
 
Напомним, в ближайшие три дня на севере Казахстана ожидается понижение температуры воздух.
 

На выездах из Алматы камеры будут отслеживать "голосующих" на проезжей части

24.08.2022, 11:41 18631
На выездах из Алматы камеры будут отслеживать "голосующих" на проезжей части
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию, опубликованную в СМИ, относительно опасности, которую создают граждане, ловящие попутки по центру проезжей части на выездах из города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы обеспокоены складывающейся ситуацией, связанной с осложнением дорожно-транспортной ситуации на основных выездных группах из города. Некоторые граждане, голосуя на проезжей части с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою, но и жизнь, здоровье других участников дорожного движения", - сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

 
Он отметил, что были даны рекомендации в качестве эксперимента установить камеры "Сергек" на основных выездных группах из города: проспект Толе би - улица Момышулы, проспект Райымбека - улица Момышулы, проспект Райымбека - улица Ашимова.
 
Вместе с тем полиция города Алматы обращается ко всем участникам дорожного движения (как к водителям, так и к пешеходам) с напоминанием о необходимости строгого соблюдения требований Правил дорожного движения Республики Казахстан.
 

Свыше 600 поликлиник необходимо построить в Казахстане

24.08.2022, 11:13 20071
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Разработку пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранение", целью которого является сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением, обсудили в Министерстве здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, в рамках проекта все сельские населенные пункты будут обеспечены медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи, а именно медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
 
Минздравом РК совместно с акиматами определена потребность в строительстве объектов ПМСП, которая на сегодня составляет 655 объектов ПМСП, из них 228 - строительство новых объектов и 427 - строительство взамен действующих объектов. 
 
Также будут организованы 32 многопрофильные центральные районные больницы - модернизация 12 действующих и организация 20 новых, сообщает пресс-служба Минздрава РК. 
 

Организация МЦРБ предусматривает мероприятия по открытию инсультного и кардиологического центров, отделений медреабилитации, травматологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, приемный покой с триаж-системой, а также оснащение современным медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов", - добавил Жандос Буркитбаев. 

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане сформирована база данных вакцинированных против COVID-19.
 

Прогноз погоды в Казахстане на 24 августа: ожидается погода без осадков

24.08.2022, 08:23 22341
Прогноз погоды в Казахстане на 24 августа: ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - С Северо-западным антициклоном на большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре - туман, ночью на севере, в центре, востоке республики на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется, юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке Атырауской области, на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в девяти областях.
 

От жары до заморозков: штормовое предупреждение объявили в девяти областях

23.08.2022, 21:23 29606
От жары до заморозков: штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 августа на севере Акмолинской области ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
 
Днем 24 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градуса. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 24 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 августа на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 августа ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
 
24 августа ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 августа на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 24 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 24, сутки 25-26 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

Победителей конкурсов АрМИ-2022 наградили в Казахстане

23.08.2022, 21:20 19356
Победителей конкурсов АрМИ-2022 наградили в Казахстане
Фото: Миноброны РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обращаясь к участникам игр, начальник Генерального штаба Марат Хусаинов отметил, что ежегодные международные военно-спортивные состязания имеют огромное значение для совершенствования боевой подготовки и мастерства военнослужащих.
 
Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан" проводились на трех учебных полигонах в Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской областях. В них приняли участие команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана, рассказали в Министерстве обороны РК.
 
В ведомстве подчеркнули, что во всех трех конкурсах убедительные победы одержали военнослужащие Казахстана.
 
В Жамбылской области на полигоне Гвардейский в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" первое место заняли казахстанские минометные расчеты. Вторыми по итогам всех этапов стали военнослужащие России. На третьем месте - артиллеристы Азербайджана.
 
На полигоне "Спасск" в Карагандинской области в конкурсе "Тактический стрелок" с первого этапа лидерство захватила команда Казахстана. Наши воины уверенно победили на всех этапах и первенствовали по итогам конкурса. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Китая, третье место поделили сборные Узбекистана и России.
 
Военные топографы состязались в профессиональном мастерстве на полигоне "Амандык" в Акмолинской области, где сама природа создала разнообразные условия для проведения соревнований. Первое место в конкурсе "Меридиан" заняла команда Казахстана, серебро досталось военнослужащим Китая, третье место поделили команды из Беларуси и Узбекистана.
 
Все победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами. Кроме того, в каждом конкурсе отмечены призами победители в отдельных номинациях.
 
Тем временем глава оборонного ведомства РК Руслан Жаксылыков встретился со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым в рамках совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
 

В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Министры обменялись мнениями в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе", - проинформировали в Миноброны.

 
Стороны высоко оценили уровень взаимодействия между странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур с СНГ и ШОС.
 

ЕНПФ предупреждает о новом виде мошенничества

23.08.2022, 17:21 35501
ЕНПФ предупреждает о новом виде мошенничества
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Единый накопительный пенсионный фонд предупреждает о новой мошеннической схеме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Начались единичные случаи звонков неустановленных лиц, представляющихся работниками АО "ЕНПФ", которые просят пополнить некий банковский счет для разблокировки пенсионного счета вкладчика. Пенсионный счет, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. В случае отказа перевести средства пенсионный счет якобы останется заблокированным", - говорится в сообщении фонда.

 
В ЕНПФ предупредили, что подобные звонки поступают не от работников фонда, и рекомендуют в подобных случаях сразу прерывать разговор. 
 
В фонде также напомнили, что по закону на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя) не накладываются арест или взыскания. 
 

Таким образом, на пенсионные накопления, имеющиеся на вашем индивидуальном пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица. Ваш индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах", - подчеркнули в ЕНПФ.


Ранее сообщалось, что в Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера.   
 

Новые правила использования электросамокатов введут в Алматы

23.08.2022, 16:06 30321
Новые правила использования электросамокатов введут в Алматы
АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - В Алматы будут введены новые правила использования электросамокатов, а также появятся виртуальные парковочные места для мобильного транспорта. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасного использования электросамокатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным статистики, за первое полугодие 2022 года в Алматы с участием электросамокатов произошло 22 ДТП, в которых пострадали 23 человека. Большое количество из этих случаев происходит с участием несовершеннолетних, управлявших самокатами или мопедами, дети получают травмы", - заявили спикеры.

 
В начале июля правила для средств индивидуальной мобильности прописали в стандарте Казахстана. По новым правилам на электросамокате может ездить только один человек, а его скорость не может превышать 25 километров в час. Для управления самокатами, которые разгоняются до скорости более 50 километров в час, понадобится водительское удостоверение категории А1, как на мопед.
 

Также в этом году планируется внесение изменений в закон "О дорожном движении", в правила дорожного движения и в КоАП. Согласно изменениям, наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет, но будет обязательное условие, что возраст водителя, выезжающего на электросамокате на дорогу, на проезжую часть, велополосу или полосу общественного транспорта или на тот же тротуар, должен быть не меньше 16 лет", - сообщается в пресс-релизе. 

 
Однако действующий в городе сервис Whoosh по прокату электросамокатов ограничил их использование для несовершеннолетних. Ездить на самокатах этой компании смогут только лица, достигшие 18 лет.
 
Кроме того, электросамокаты должны быть оборудованы фарами или катафотами, чтобы их было хорошо видно в ночное время. 
 
Также до конца года в Алматы появятся виртуальные парковки, чтобы людям было проще и удобнее оставить самокат в правильном месте, не создавая помех на улице. 
 

В Алматы по согласованию с акиматом разметка уже наносится шеринговыми компаниями на улицах города. До конца года разметка будет нанесена на 500 мест для парковки средств индивидуальной мобильности", - сообщили спикеры. 

 
До конца года разметка будет нанесена на 500 мест для парковки средств индивидуальной мобильности. 

Ранее сообщалось, что в Алматы в 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта. В конце июля в мегаполисе погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля. 

Ранее правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана. 
 

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