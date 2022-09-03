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Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

02.09.2022, 08:47 28451
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, западе, востоке РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Акмолинской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Улытауской, Жетысуской областей, на юге, западе, севере Жамбылской области, на юге Западно-Казахстанской области, на юге, востоке, в центре Карагандинской области сохраняется сильная жара. На большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается сильная жара.
 
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях.
 

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

03.09.2022, 09:31 6866
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Погоду большей территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, севере, западе РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской областей, на юге Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, на юге, востоке Костанайской области сохраняется сильная жара. 
 
На большей части Павлодарской области ожидается сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.

Как сообщалось ранее, сильная жара ожидается в ряде регионов.
 

Сильная жара ожидается в ряде регионов

02.09.2022, 21:19 16431
Сильная жара ожидается в ряде регионов
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской, Абайской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 сентября на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 3 сентября на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градус. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3-5 сентября днем на севере и юге Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.
 
3 сентября на западе Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 3 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 
 
3 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, на севере области днем 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.
 
Днем 3, 4, 5 сентября в Жетысуской области сохраняется сильная жара 35 градусов.
 
3 сентября на севере, западе Акмолинской области днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 3 сентября на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 37 градусов.
 
3 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
3 сентября в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3 сентября днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса в аэропорту Атырау

02.09.2022, 19:53 15616
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - 2 сентября в 11.40 сотрудники транспортной полиции в аэропорту Атырау по прилете авиарейса сообщением Нур-Султан - Атырау по акту представителей авиакомпании Air Astana сняли правонарушителя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки полицейские установили 45-летнего гражданина Германии, который во время перелета, находясь в нетрезвом состоянии на борту воздушного судна, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа, сообщает Polisia.kz
 
Согласно заключению акта освидетельствования у мужчины было алкогольное опьянение легкой степени. В отношении иностранца составлены сразу два административных протокола по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) и наложен штраф в размере 3 МРП. Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Атырау для принятия процессуального решения.
 

Пенсионные выплаты повысят в Казахстане

02.09.2022, 15:31 19541
Пенсионные выплаты повысят в Казахстане
Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, озвученный вчера в послании президента Касым-Жомарта Токаева, предусматривает повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%", - сообщает СЦК РК.

 
Сейчас система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.
 
В целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования.
 
1. В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров", - подчеркнули в СЦК.


2. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет - со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения", - пояснили в СЦК.


Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей. 
 

Увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком - в Минтруда рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей

02.09.2022, 11:37 22676
Увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком - в Минтруда рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В проекте Социального кодекса Республики Казахстан помимо дейсвтующих государственных пособий и социальных выплат предусмотрены нормы, улучшающие соцподдержку семей с детьми на государственном уровне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Минтруда, во-первых, сроки выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет.
 

При этом в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС ее размер будет сохранен на уровне госпособия. Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений", - уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

 
Во-вторых, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее 6 месяцев за последние 2 года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое из республиканского бюджета наряду с неработающими лицами.
 
В-третьих, для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награжденным матерям. Так, размер пособия для награжденных подвеской "Алтын алка" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени увеличится с 6,4 МРП до 7,4 МРП.
 
На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие 6 и 7 и более детей, получают одинаковые размеры пособий.
 
При этом многодетным матерям, родившим и воспитавшим более 6 или 7 детей, как дань уважения будет установлен статус награжденных матерей.
 
В-четвертых, в целях включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы.
 
В-пятых, с целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь, возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП.
 
В настоящее время система социальной поддержки семей предусматривает разные жизненные ситуации и включает в себя социальную выплату по беременности и родам из ГФСС, пособие на рождение ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин из государственного бюджета и для работающих женщин - из ГФСС, пособия многодетным семьям и награжденным матерям, которые выплачиваются без учета дохода семьи.
 
Также предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения им одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.

Напомним, выступая с посланием народу Казахстана, президент сообщил, что с 1 января 2023 года будет увеличен срок выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

01.09.2022, 21:29 34646
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Абайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 сентября на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градусов. 
 
2 сентября днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Нур-Султане 2-3 сентября днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.
 
2-3 сентября на большей части Акмолинской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. 
 
Днем 2 сентября Жетысуской области на востоке ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ожидается сильная жара 35 градусов.
 
2 сентября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 2 сентября на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов, высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 сентября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
2 сентября на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 сентября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 2, сутки 3-4 сентября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем 2-4 сентября на юге, западе, севере области ожидается сильная жара 38 градусов. 2-4 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

Получить увечья вместо знаний рискуют ученики разваливающейся школы в Туркестанской области

01.09.2022, 17:43 37436
ТУРКЕСТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Построенная 5 лет назад в селе Отегулы Туркестанской области школа разваливается на глазах. Жители боятся отпускать в нее своих детей, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на телеканал Otyrar
 

Школа на 250 мест расположена на окраине города Шардара. Ее отстроили и сдали в эксплуатацию всего 5 лет назад, но учиться здесь с каждым днем становится опасно. Стены в школьной столовой покосились и могут рухнуть", - сообщает телеканал.

 
Одну часть школы вообще пришлось закрыть. 
 
 

Объект был сдан с задержками, при строительстве выявили множество недочетов, которые приходилось устранять. Через год школу все же приняли в эксплуатацию, но спустя некоторое время стены начали покрываться глубокими трещинами. Учителям приходится подпирать падающие стены досками", - сообщает телеканал. 

 
Родители боятся отпускать детей в школу, чтобы вместо знаний они не получили увечья. По словам одной из жительниц, страшно даже представить, что случится, если дети поднимутся на второй этаж и в этот момент произойдет обрушение. 
 
Директор школы обращалась и в отдел строительства, который принимал объект, и в областное управление, но безрезультатно. На те средства, которые выделили из бюджета на текущий ремонт, педагогам приходится залатывать дыры. 
 
По словам чиновников, подобные школы есть также в Сайрамском, Жетысайском и Мактааральском районах. Областное управление образования намерено составить список недобросовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы. Наказание должны понести и те, кто принял объекты. 
 

Вот только это никак не поможет педагогам, которые вынуждены собственными силами устранять ошибки строителей", - резюмирует Otyrar.

 

LRT в Нур-Султане достроят за счет бюджетных средств

01.09.2022, 14:54 37541
LRT в Нур-Султане достроят за счет бюджетных средств
Фото: Wikimedia.ru
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Проект LRT в столице будут завершать за счет бюджетных денег, так как никто из частных инвесторов не согласился вложиться в проект, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первый транш в 20 млрд тенге был выделен, помимо этого нам нужно еще 577 млн долларов для достройки. Достраивать его будет тот же подрядчик - китайский консорциум. Мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата уже, поэтому будем достраивать", - цитирует акима столицы Алтая Кульгинова Sputnik.kz.

 
На вопрос о том, во сколько будет обходиться ежегодное обслуживание LRT в столице, Кульгинов назвал сумму в 4 млрд тенге.
 
Аким отметил, что это невыгодный проект, но он поможет разгрузить дорожный трафик.
 

Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить", - цитирует акима Zakon.kz.


Ранее сообщалось, что дело LRT направляется в суд. 
 

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