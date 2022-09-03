Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской, Абайской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 сентября на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градус. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3-5 сентября днем на севере и юге Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

3 сентября на западе Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

3 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, на севере области днем 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем 3, 4, 5 сентября в Жетысуской области сохраняется сильная жара 35 градусов.

3 сентября на севере, западе Акмолинской области днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 3 сентября на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 37 градусов.

3 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.