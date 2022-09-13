Багдат Мусин взял на контроль вопрос очередей в спецЦОНах

НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 сентября на северо-западе Акмолинской области ожидается мокрый снег, На севере, востоке области ночью и утром ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.
В Нур-Султане 13 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
13 сентября днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
13 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
13 сентября днем в Актюбинской области ветер юго-восточный, на юго-западе области ожидаются порывы 18 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
13 сентября днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
13 сентября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, в центре области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
13 сентября ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
13 сентября ночью на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
13 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе области 15-20 метров в секунду.
13 сентября на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
13 сентября ночью и утром на юго-западе Павлодарской области ожидается туман. На юго-западе, востоке области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.
13 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.
Днем 13 сентября в горных районах, сутки 14 сентября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее синоптики представили
прогноз погоды на ближайшие три дня.