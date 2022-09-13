Багдат Мусин взял на контроль вопрос очередей в спецЦОНах

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане введена в эксплуатацию новая ветроэлектростанция (ВЭС), мощность которой составляет 60 МВт. Энергетический объект возведен в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так называемом Шелекском коридоре, уникальном регионе для развития потенциала ВИЭ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стоимость проекта 37,4 млрд тенге. Новая станция включает в себя 24 ветроэнергетические установки, каждая номинальной мощностью 2,5 МВт. Кроме этого, установлена подстанция к ней, сопутствующая инфраструктура, а также подведены воздушные линии электропередачи. Станция построена с использованием оборудования компании GoldWind - одного из ведущих мировых производителей ветряных турбин", - сообщили в АО "Самрук-Энерго".

Новая ВЭС будет вырабатывать 225,7 млн кВтч электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск электростанции позволит снизить до 206 тысяч тонн выбросы парниковых газов, а также заместит порядка 89 тысяч тонн условного топлива в год.

Проект реализован казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.

Старт проекту по телемосту в формате онлайн дали министр энергетики РК Болат Акчулаков и председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Кроме того, в рамках мероприятий по вводу в эксплуатацию ВЭС состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Power Construction Corporation of China Ltd. Документ предусматривает реализацию второй фазы проекта с расширением станции и увеличением ее мощности до 300 МВт.

Уверен, что проект ВЭС в Шелекском коридоре станет еще одним примером успешного партнерства с КНР в актуальном на сегодня вопросе обеспечения энергетической безопасности и развития альтернативных источников энергии. Станция мощностью 60 МВт с дальнейшим расширением до 300 МВт позволит обеспечить чистым электричеством юго-восточные регионы Казахстана", - отметил Алмасадам Саткалиев.

На стадии строительства нового энергообъекта было обеспечено работой 300 человек. Для дальнейшей эксплуатации станции подготовлено и трудоустроено 14 специалистов.

Как отметили эксперты АО "Самрук-Энерго", несмотря на действующие сегодня в Алматы и области энергетические мощности - Алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский Каскад ГЭС, Жамбылская ГРЭС, а также Иссыкская, Мойнакская, Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, регион является энергодефицитным и не располагает в достаточной мере собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается собственными энергоисточниками только на 50%. Дефицит восполняется от внешних энергопроизводителей (из северных областей республики, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана).

По словам и.о. председателя правления АО "Самрук-Энерго" Серика Тютебаева, компания уделяет особое внимание развитию возобновляемой энергетики. В энергетическом холдинге на сегодня действует 5 объектов ВИЭ - солнечные, ветровые электростанции, малые ГЭС. Выработка электроэнергии этими объектами ВИЭ за январь-июль 2022 года составила 206,6 млн кВтч, что на 8,9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В Алматинской области есть много природных возможностей для производства "зеленой" электроэнергии. Помимо потенциала солнца и ветра, "Самрук-Энерго" уделяет особое внимание развитию гидроэнергетики, о чем свидетельствуют завершенные проекты по строительству Мойнакской ГЭС и модернизации Шардаринской ГЭС. В портфеле компании ряд проектов по строительству новых гидроэлектростанций. В частности, строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или мощностью 40 МВт, которая позволит выровнять неравномерные недельно-суточные попуски Капшагайской ГЭС и перевести станцию в режим покрытия пиковых нагрузок с использованием всей располагаемой мощности. Также, компанией ведутся предпроектные работы по строительству ГЭС-29 на реке Шелек с целью создания источника электроэнергии для поставки в дефицитную энергосистему Алматинской области. В долгосрочной перспективе планируется реализация проекта по реконструкции и модернизации каскада ГЭС АлЭС в Алматинской области. Проект позволит эффективно использовать гидротехнические ресурсы реки Большая Алматинка, увеличив выработку электроэнергии на реконструируемых ГЭС-1 и ГЭС-2", - отметил руководитель АО "Самрук-Энерго".

Всего, по данным Министерства энергетики РК, на июль 2022 года в Казахстане действует 142 объекта ВИЭ. С начала года в Казахстане введено в эксплуатацию 8 объектов суммарной мощностью 322 МВт. До конца 2022 года планируется ввод 13 объектов суммарной установленной мощностью 153 МВт.