В Астане и Алматы пройдет международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие"

АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - С 28 сентября по 8 октября в Казахстане пройдет фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фестиваль призван рассказать о диалоге культур России и Казахстана, длящемся не одно столетие, и познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставившим свой след в нашей общей истории. Насыщенная концертная и лекционная программа фестиваля состоит из культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику, все мероприятия бесплатны", - сообщили организаторы.
Фестиваль откроется в Нур-Султане концертом московского коллектива классической музыки "Новое трио". В Государственном театре оперы и балета "Астана-опера" 28 сентября прозвучат камерные произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, И. Стравинского и других композиторов, составивших славу русской музыки за рубежом.
С 29 сентября фестиваль переместится в Алматы. В Национальной библиотеке Республики Казахстан пройдет церемония открытия обновленного Книжного уголка России и передача в дар библиотеке книжного собрания по истории русского зарубежья. После официальной части гостей будет ждать уникальный концерт "Русские корни американского джаза", рассказывающий о малоизвестных страницах джазовой музыки. Поведает эти почти детективные истории и исполнит произведения популярная казахстанская певица Ирэна Аравина в сопровождении квартета JAZZ HOUSE.
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.