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Прокуроры выявили нарушения в казино в Алматинской области на миллиарды тенге

28.09.2022, 17:47 53781
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Прокуратурой Алматинской области проведена проверка деятельности игорных заведений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверкой охвачен период с 2019 года по настоящее время, по результатам выявлены многочисленные нарушения различных сфер законодательства. Казино и игорные заведения, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на миллиарды тенге. В настоящее время по требованию прокуратуры налоговики проводят внеплановые проверки, по результатам которых будет установлена окончательная сумма уклонения", - сообщили в прокуратуре.

 
Отмечается, что во всех залах игровых автоматов выявлено несоответствие обязательного процента выигрыша клиентов, который согласно статье 12, пункт 6, закона "Об игорном бизнесе" должен быть не менее 95%, то есть заведение должно было получать не более 5%. На деле процент выигрыша посетителей в отдельных залах игровых автоматов составлял 25%, 30% и 51%.
 

В результате указанных действий сверхдоход игорных заведений составил более 2,6 млрд тенге, эти средства должны были составлять выигрыш клиентов заведений", - уточнили в пресс-службе.

 
Сейчас Комитетом индустрии туризма по требованию прокуратуры проводится работа по привлечению заведений к административной ответственности по статье 445 Кодекса об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрена конфискация дохода и приостановление действия лицензии.
 
Кроме того, в работе одного из залов игровых автоматов выявлено функционирование интернет-казино, деятельность которых запрещена на территории страны.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 307, часть 3, пункт 2, УК.
 
Также выявлены нарушения в сфере игорного бизнеса, трудового законодательства, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм.
 

По всем нарушениям по требованию прокуратуры проверку проводят уполномоченные государственные органы для привлечения виновных к административной ответственности и вручения предписаний об устранении нарушений, - проинформировали в прокуратуре Алматинской области.

 

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Более 60 тысяч детей-сирот в Казахстане нуждаются в жилье - сенатор

29.09.2022, 15:58 946
Более 60 тысяч детей-сирот в Казахстане нуждаются в жилье - сенатор
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ – Более 60 тысяч малообеспеченных детей-сиро или детей, оставшихся без попечения родителей нуждаются в жилье в Казахстане, сообщил в своем депутатском запросе сенатор Амангельды Толамисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 60 845 граждан ждут жилья по категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом, 2021 году жилье получили 1211 человек, тогда как в первом полугодии текущего года жильем обеспечено всего 287 человек. Это всего 13% от общего числа единиц жилья, предоставленных в прошлом году. Если эта работа будет продолжаться такими темпами, то для обеспечения жильем только этой категории граждан, состоящих в очереди, потребуется 50 лет", - заявил сенатор в своем обращении на имя премьер-министра.

 
По мнению сенатора, чтобы изменить ситуацию, требуется, во-первых, внести изменения в порядок регистрации.
 

То есть ставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не по адресу учреждений, в которых они воспитываются, а по месту их происхождения (рождения) и ставить их в очередь на получение жилья в этих регионах. Это, в свою очередь, позволяет им быстрее получить доступ к жилью", - считает Толамисов.

 
Во-вторых, соответствующим госорганам совместно с АО "Отбасы Банк" следует рассмотреть специально облегченные программы жилищной ипотеки для детей детских домов и молодежи категории "сироты" и программы найма государственных съемных квартир без возможности выкупа, заявил сенатор.
 

В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road

29.09.2022, 15:17 4581
В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - На 55% увеличилось общемировое распространение сетей 5G, а число их пользователей возросло на 245% в период с 2020 по 2022 год, сообщили ведущие эксперты компании Huawei Technologies Kazakhstan на мини-форуме 5G On Silk Road, прошедшем в рамках международного форума Digital Bridge 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главной темой мини-форума стало обсуждение наиболее актуальных вопросов цифровой трансформации сектора связи, возможностей построения 5G-инфраструктуры в Казахстане и развития сценариев применения сетей 5G в промышленности и других отраслях, информирует Huawei Technologies Kazakhstan.
 
Мероприятие организовано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Астана и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Стратегическим партнером мероприятия выступила компания Huawei Technologies Kazakhstan. Ассоциация GSMA приняла участие в качестве индустриального партнера события.
 
В 2022 году число подключений к сетям пятого поколения связи достигнет 1 млрд, а к 2025 году их количество возрастет до 2 млрд, прогнозируют аналитики Ассоциации операторов мобильной связи GSMA. Благодаря более высокой скорости загрузки/выгрузки, меньшей задержке и увеличенной емкости 5G дает возможность операторам внедрять широкополосную связь высокого качества, обеспечивая максимальный охват населения и территории современными услугами связи с нивелированием "цифрового неравенства".
 

Прогнозируется, что вклад от внедрения сетей 5G в мировую экономику составит около 960 млрд долларов к 2030 году. В Казахстане запуск сетей пятого поколения планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения - Астане, Алматы, Шымкенте. К 2023-2025 годам сети будут запущены и в областных центрах", - проинформировал председатель Комитета по телекоммуникациям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов.

 
В Казахстане повсеместное внедрение сетей пятого поколения позволит удалить людей из опасных зон, повысить меры безопасности и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Принятое в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" направление на модернизацию "цифровой Шелковый путь" обеспечит скоростной и безопасный доступ в интернет и качественное покрытие мобильной связью на территории всей страны. Внедрение новых услуг на базе конвергенции мобильной и фиксированной сетей позволит стране стать ведущим игроком на Евразийском континенте.
 

Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай

29.09.2022, 13:47 6921
Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Жители города Алматы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас срезали гору по улице Шокая, три участка. Срез очень большой. Когда шли сильные дожди, идут потоки вместе с глиной. Если будет снежная зима, мы боимся, что это все сойдет вниз. В опасности люди, которые наверху живут этого среза и под этим срезом. Надо взять на заметку и экстренно начать", - сообщили местные жители.

 
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в курсе об этих трех участках.
 

Дал поручение, мы внесли административное предписание", - заявил глава города.

 
По словам руководителя управления градостроительного контроля Алматы Бахытжана Наурзбекова, собственник подготовил проект по подпорной стене.
 

Меры все приняты. Пять лет тому назад был срез. Новый собственник купил в таком состоянии. Сейчас, как пройдет экспертиза, сразу приступим. Собственник готов, но мы не можем, пока экспертизу не сделают", - проинформировал он.

 
Аким города добавил, что вопрос по этим трем участкам по улице Шокая будет на контроле у него и управления градостроительного контроля.
 

Экспертиза пусть закончится. К сожалению, гору уже срезали, но подпорку сделаем для того, чтобы она не просела в ближайшее время", - заверил Ерболат Досаев.

 
Стоит отметить, что город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений.
 
При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.

Также для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города.
 
По данным "Хабар 24", наиболее оползнеопасные:
 
  • гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель;

  • поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье;

  • частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан 2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
 
Как сообщалось ранее, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.
 
В июне акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города.
 
В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
 
Также предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
 

Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport

29.09.2022, 12:57 8796
Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport. По его словам, вчера состоялась встреча с рабочей группой по данному вопросу, в состав которой вошли родители, депутаты маслихата, поставщики, первый заместитель прокурора города, председатель ревизионной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - сказал Досаев.

 
Он отметил, что по городу 83 тысячи детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport.
 

К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы. По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тысяч детей отношения к городу Алматы не имеют. Так, у более 2500 детей ИИН недействительны, а 18 тысяч детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге. По 16 тысячам детей проверка еще не окончена - они переезжали, перемещались", - уточнил аким.

 

Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено", - заявил Досаев.

 
По его словам, по фактам нарушений уже возбуждено одно уголовное дело и планируется возбудить еще несколько.
 

Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, еще 5 предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться", - сообщил аким.


Ранее в ревизионной комиссии Алматы рассказали о нарушениях в реализации программы "АртСпорт".
 

"Зеленые коридоры" создадут для казахстанцев на границе

29.09.2022, 11:27 13496
"Зеленые коридоры" создадут для казахстанцев на границе
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Правительства Казахстана и России ведут переговоры по предоставлению "зеленого коридора" для казахстанцев и машин с продовольствием на границе. Об этом в кулуарах сената заявил министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера я говорил со своим коллегой вице-премьером Российской Федерации. Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Он сделал предложение. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараемся обеспечить "зеленый коридор", - сказал Жумангарин.

 
При этом он отметил, что коридоры надо обеспечить уже завтра.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

29.09.2022, 08:08 20316
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - С прохождением фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки, в западных регионах в виде дождя, в северных, восточных, центральных регионах - дождь, снег, на востоке страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе - гроза, на юго-западе, юге - пыльная буря, на севере, востоке, в центре - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +2 - +4 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - облачно, +18 - +20 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

28.09.2022, 21:14 40381
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Астаны, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 сентября на севере и востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Утром и днем 29 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
29 сентября на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.
 
29 сентября ночью в центре, днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15 метров в секунду.
 
28-29 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на севере, востоке области сильные. 29 сентября на северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере, востоке области 5 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.
 
29 сентября в Абайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере области 3 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.
 
29 сентября на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.
 
В Астане 29 сентября ночью и утром ожидается туман.
 
29 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября на северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на западе области слабая низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью 29 сентября на северо-востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.
 
29 сентября на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 сентября ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман.
 
Напомним, холодный антициклон из районов Новой земли сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, связи с чем ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха и ожидается прекращение осадков в северных районах страны.
 

Свыше двух тысяч россиян получили ИИН в Уральске

28.09.2022, 19:22 46486
УРАЛЬСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Рост желающих получить казахстанский ИИН среди российских переселенцев значителен. Всего за неделю он увеличился почти в 20 раз - с 72 человек 21 сентября до 1201 26 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время брифинга в региональной службе коммуникаций директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Надир Курумбаев пояснил, что на сегодня в уральских отделах обслуживания населения филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" наблюдается наплыв граждан по государственной услуге "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает "Уральская неделя".
 
Надир Курумбаев пояснил, что только за 26 сентября 2022 года заявки на получение ИИН подал 1201 россиянин (за 20.09 заявки на присвоение ИИН в Уральске подали 66 иностранных граждан, 21.09 - 72, 22.09 - 173, 23.09 - 521).
 
Ранее акимат области сообщал, что с начала объявления частичной мобилизации населения в РФ в ЗКО прибыло почти 17 тысяч россиян.
 
На брифинге заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов сообщил, что ситуация с миграционными потоками на границе с РФ находится под контролем. Организовано круглосуточное патрулирование сотрудниками полиции на постах (Сырым, Чаган, Таскала), в круглосуточном режиме работают 35 человек.
 
Усилены пешие наряды полиции по областному центру.
 
Из числа волонтеров организованы пять групп (25 человек) для мониторинга ситуации, в том числе по контролю ситуации в скверах, парках и на площадях.
 
Волонтерами области определены места сбора и оказания необходимой помощи прибывшим из России (ж/д вокзал, автовокзал, супермаркет "Дина").
 
Организован подвоз перевозчиками приезжих по регламентированной цене (700 руб. с человека).
 

В связи с переполненностью гостиниц, хостелов и съемных квартир волонтерами выдвинута инициатива об организации на базе летних лагерей "Атамекен" и "Самал" приемных пунктов для приезжих. Всего организовано 330 мест. В этих лагерях приезжим лицам оказываются платные услуги по предоставлению места временного проживания и питания (5000 тенге - проживание + питание). Нами были созданы группы по мониторингу цен на продукты питания. Ежедневно проводится мониторинг цен крупных торговых сетей и рынков, ведутся работы с оптовыми поставщиками по поставке продукции без посредников. Рост цен на продовольственные товары не наблюдается", - рассказал Бахытжан Нарымбетов.

 

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