Прокуроры выявили нарушения в казино в Алматинской области на миллиарды тенге

АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Прокуратурой Алматинской области проведена проверка деятельности игорных заведений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проверкой охвачен период с 2019 года по настоящее время, по результатам выявлены многочисленные нарушения различных сфер законодательства. Казино и игорные заведения, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на миллиарды тенге. В настоящее время по требованию прокуратуры налоговики проводят внеплановые проверки, по результатам которых будет установлена окончательная сумма уклонения", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что во всех залах игровых автоматов выявлено несоответствие обязательного процента выигрыша клиентов, который согласно статье 12, пункт 6, закона "Об игорном бизнесе" должен быть не менее 95%, то есть заведение должно было получать не более 5%. На деле процент выигрыша посетителей в отдельных залах игровых автоматов составлял 25%, 30% и 51%.
В результате указанных действий сверхдоход игорных заведений составил более 2,6 млрд тенге, эти средства должны были составлять выигрыш клиентов заведений", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас Комитетом индустрии туризма по требованию прокуратуры проводится работа по привлечению заведений к административной ответственности по статье 445 Кодекса об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрена конфискация дохода и приостановление действия лицензии.
Кроме того, в работе одного из залов игровых автоматов выявлено функционирование интернет-казино, деятельность которых запрещена на территории страны.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 307, часть 3, пункт 2, УК.
Также выявлены нарушения в сфере игорного бизнеса, трудового законодательства, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм.
По всем нарушениям по требованию прокуратуры проверку проводят уполномоченные государственные органы для привлечения виновных к административной ответственности и вручения предписаний об устранении нарушений, - проинформировали в прокуратуре Алматинской области.