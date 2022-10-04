Категорию "неполная семья" исключили из программы "Бақытты отбасы"

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АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Казахстанцы стали чаще разводиться, иногда фиктивно, чтобы получить льготы по ипотечному кредитованию, заявила на брифинге в СЦК председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы провели анализ и увидели, такая категория, как неполные семьи, растет в последние годы с наибольшими темпами, несмотря на развитие семейных ценностей. В 2017 году было 54 626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54 797, в 2019-м - увеличилось на 5 тысяч и достигло уже 59 796", - рассказала Ибрагимова.

По ее словам, количество разводов сократилось до 48 тысяч в ковидный период, в 2020 году, когда подача заявления на развод усложнилась, однако в 2021 году число разводов снова выросло до 48 239.

Одной из причин разводов, считает председатель "Отбасы банка", является то, что люди хотят попасть в очередь (на льготную ипотеку. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY). И если у инвалидов первой и второй группы или семей, воспитывающих детей-инвалидов, основанием для льгот является сама инвалидность, то по направлению "неполная семья" достаточно свидетельства о разводе.

Эти люди работают, их дети здоровы. Поэтому правительство приняло решение, что неполные семьи будут получать кредит по программе "Шанырак - 5-10-20". Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи это примерно 30 тысяч тенге. Если займ 15 млн тенге и по "Бақытты отбасы" первые восемь лет у нас семья платит 80 тысяч 623 тенге, потом, когда 50% оплачено, платеж падает до 63 тысяч, то в рамках программы "Шанырак" за точно такую же квартиру ежемесячный платеж будет 116 тысяч 500 тенге, а после 8 лет платеж снизится до 73 тысяч 783 тенге", - проинформировала Ибрагимова.

Она также подчеркнула, что в приоритете у государства - обеспечение людей с ограниченными возможностями. Последние два года в программе "Бақытты отбасы" сделан акцент именно на эти семьи.

В прошлом году 2284 семьи получили одобрение (на льготную ипотеку. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), в этом году - 2500 семей", - рассказала Ибрагимова.