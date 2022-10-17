Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Алматы заявили, что свыше 300 раз выезжали по жалобам алматинцев к дому, где расположено 9 увеселительных заведений. Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра, сообщает - В полиции Алматы заявили, что свыше 300 раз выезжали по жалобам алматинцев к дому, где расположено 9 увеселительных заведений. Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра, сообщает департамент полиции города.

Эта проблема на самом деле набила оскомину. От жителей близлежащих домов, уставших от ночного шума, поступают многочисленные жалобы. С начала года на пульт "102" поступило более 300 сигналов, на которые незамедлительно реагируют патрульная полиция и участковые инспекторы", - сообщил на встрече с общественностью Медеуского района начальник департамента Арыстангани Заппаров.

По его словам, к ответственности за различные правонарушения привлечен 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений.

В частности, 134 раза за нарушения тишины, 70 - за мелкое хулиганство, 324 раза - за распитие алкогольных напитков, 132 - за курение в неустановленном месте, 156 раз - за нарушение правил благоустройства города, 42 - за загрязнение мест общего пользования и др. Руководителям заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений.", - рассказал Заппаров.

Он добавил, что каждый раз, когда фиксируется факт нарушения тишины после 23.00, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки.

Он также информировал, что с начала этого года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений. Все преступления раскрыты.