Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери, которое попало на видео.
У нас в Казахстане нет конкретного законодательства, где прописано, что детей бить нельзя (…) этой нормы нигде нет, ни в законе "О правах ребенка", ни в законе о семейно-бытовом насилии. Конкретно выделенной нормы, что бить детей нельзя, нет. Например, в данном случае преступление происходит публично, с этим преступлением столкнулись посторонние, оно совершено в отношении заведомо малолетнего (…) Я считаю, что дело должно быть квалифицировано по статье "Хулиганство", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
Она пояснила, что "так как дело произошло публично, в общественном месте - это статья "Хулиганство".
Ей вменяют только статью 127 (…) и не только ей, это практически повсеместно. То есть, когда касается ребенка... если ребенка избили, если ребенок недоедает, недосыпает, если не родителями выполняются первичные необходимые нужды ребенка, например вовремя не оказывается медицинская помощь, все идет по одной статье", - отметила она.
По мнение руководителя фонда, "дети Казахстана не защищены законодательно".
Это большая недоработка в законодательстве. Нужно это срочно исправлять, потому что эта 127-я статья, она ничего не меняет, притом что она не какая-то суровая. Она ограничивается штрафом и все. Применять одну и ту же статью к разным преступлениям - это, мне кажется, несправедливо. Посмотрите по 127-й статье привлекали сколько родителей и за какие преступления, но здесь же очевидные побои", - заявила Дина Смаилова.
Она также отметила, что в статье "Хулиганство" не прописаны нормы относительно совершения преступления в отношении несовершеннолетнего.
Хотя такие преступления совершаются повсеместно, постоянно (…) Это происходит в школах, в детских садах, в интернатах, на улице, на остановках. Какие-то конфликты начинаются, и взрослые считают свои долгом избить ребенка", - добавила она.
Между тем, по словам известного юриста Сергея Уткина, учитывая, никаких синяков и ссадин у девочки не обнаружили, за подобное насилие мама может быть привлечена по статье 73-2 КоАП за нанесение побоев.
То есть совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. За это деяние предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - пояснил юрист.
Однако, отметил он, если же расследование установит, что мама причиняет своему ребенку физические или психические страдания путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, то это уже влечет уголовную ответственность по статье 110 УК (Истязание) и предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 7 лет.
Но систематические действия, естественно, должны быть доказаны, например другими видеозаписями, показаниями свидетелей и тому подобное", - подчеркнул Сергей Уткин.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры.