В Сети распространилось видео с избиением ребенка

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.
В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестная женщина наносит телесные повреждения несовершеннолетней девочке. В ходе проверки установлена 52-летняя мама и 10-летний ее ребенок. Причиной инцидента является то, что ребенок не хотел оставлять место тренировки. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района Алматы", - прокомментировали в МВД РК.
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры Кадыржан Маматаев. Кроме того, Маматаев ответил на звонок журналиста и дал комментарий.
Это не избиение. Вы же сами видели видео - она локтем там… Вчера комиссия из акимата смотрела, вся комиссия - двенадцать человек, каждый смотрел по три-четыре раза. Она локтем ударилась, это видно же. На месте были сотрудники полиции, снимали на видео, синяка или каких-либо царапин нет. Вы просто раздули. Она должна была участвовать в соревнованиях, ее отстранили. Она абсолютная чемпионка по художественной гимнастике, все специалисты спорта от нее ждали такого результата", - ответил отец героини видео.
Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.